В субботу «Локомотив» сыграет в финальном матче за звание чемпиона Суперлиги

В субботу калининградский «Локомотив» сыграет в финальном матче за звание чемпиона волейбольной Суперлиги. Пятая игра решающей серии с «Динамо-Ак Барс» пройдёт в Казани и начнётся в 18:30 (0+).

Первые два матча «Локомотив» проиграл соперницам со счётом 3:0. В Калининграде железнодорожницы смогли восстановить равенство в серии. По регламенту турнира в финальном противостоянии чемпион выявляется из пяти матчей до трёх побед. Так как «Динамо-Ак Барс» занял первое место в регулярном соревновании, решающая встреча перенесена в Казань.

«Локомотив» 6-й сезон подряд играет в финале Суперлиги. В сезоне 2019/20 победитель определялся по итогам регулярного чемпионата из-за распространения коронавирусной инфекции. С «Динамо-Ак Барс» калининградки играли в прошлом году, тогда казанки оказались сильнее. «Локомотив» побеждал в Суперлиге дважды: в 2021 и 2022 годах.