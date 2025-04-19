В воскресенье «Балтика» сыграет с саратовским «Соколом» в 29 туре Первой лиги

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В воскресенье, 20 апреля, «Балтика» сыграет с саратовским «Соколом» 29 туре Первой лиги. Матч пройдёт в Калининграде и начнётся в 17:00 (0+).

Эта игра примечательна тем, что именно в ней «Балтика» может официально получить прямую путёвку на повышение в российскую Премьер-лигу. Если екатеринбургский «Урал» проиграет московскому «Торпедо», а калининградцы обыграют саратовцев, то разница между первым и третьим местами увеличится до 16 очков. Ликвидировать это отставание за пять туров уже будет нельзя, соответственно, «Балтика» ниже второго места в итоговой таблице турнира не опустится.

«Сокол» после 28 туров Первой лиги идёт последним. Матч с ним разрывает игровой цикл «Балтики» с топ-командами первенства. После встречи в Калининграде, согласно расписанию турнира, балтийцы на выезде сыграют с «Уралом» 26 апреля (0+).

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