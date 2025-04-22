Хоккейный клуб из Калининграда стал победителем Студенческой лиги России

Хоккейный клуб из Калининграда «Запад России — РАНХиГС» впервые стал победителем Студенческой лиги страны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Финальная часть элитного дивизиона чемпионата прошла в Сочи на льду арены «Айсберг», принимавшей Олимпийские игры-2014. В решающем этапе приняли участие восемь коллективов сезона 2024/2025, результативно преодолевших предварительный этап и стыковую стадию 1/8 финала. Калининградский клуб провёл шесть матчей, выиграв четыре из шести с общим счётом 29:23.

В финале «Запад России — РАНХиГС» оказался сильнее победителя Западной конференции регулярного чемпионата Студенческой лиги — ульяновской «Спарты». Шайбы забивали Владислав Бухаров, Николай Ивачев и дважды — Александр Трапезников. В число лучших игроков решающей встречи из «Запада России» вошли голкипер Лев Чернулич и защитник Даниил Дёмин.

«Добавим, что в 27 сыгранных матчах „Запад России“ забил 131 шайбу и пропустил 84. В регулярном чемпионате занял четвёртое место и квалифицировался в 1/8, где с общим счётом 14:3 прошёл „СКА-ЕИФК“ из Екатеринбурга. В прошлом году „Запад России“ тоже дошёл до финального матча на Чёрном море, но с первой попытки остался в шаге от титула», — сообщается в релиз правительства.