Фотографии предоставлены организаторами марафона

Калининградцы установили новый рекорд на суточном плавательном марафоне SWIM24 Grand Swim Series в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале организатора марафона.

Мероприятие прошло 26 и 27 апреля 2025 года. Калининградские спортсмены плавали в бассейне целые сутки. За 24 часа на троих они проплыли более 90 км. Предыдущий рекорд был установлен в 2024-м.

«С новым рекордом среди команд победила команда из Калининграда X-fit в составе Картшевской Оксаны, Джеря Алексея, Цюпа Кирилла — 92 054 (ранее рекорд принадлежал команде из Самары и составлял 88 911 м)», — говорится в сообщении.

Помимо суточного марафона, в бассейне состоялись заплывы на 1, 3 и 6 часов. Следующий аналогичный старт также состоится в Санкт-Петербурге. Он запланирован на 25-26 апреля 2026 года.