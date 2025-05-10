Калининградская «Балтика» вернулась в Российскую Премьер-лигу

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Калининградская «Балтика» вернулась в Российскую Премьер-лигу. Балтийцы добились повышения после матча с «Черноморцем» в Новороссийске 10 мая, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Игра на выезде завершилась вничью — 0:0. Таким образом калининградцы набрали 67 очков после 32-х туров первенства. Набранное количество баллов делает подопечных Андрея Талалаева минимум серебряными призёрами Первой лиги. Отрыв от московского «Торпедо» увеличился до девяти очков. При этом автозаводцы имеют матч в запасе.

До конца сезона Первой лиги осталось две игры. Следующую встречу «Балтика» проведёт в Калининграде. 17 мая футболисты Талалаева встретятся с красноярским «Енисеем». Матч запланирован на 16:00 (0+).

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