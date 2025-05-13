Турецкая диагональная нападающая Эбрар Каракурт покинула калининградский «Локомотив». Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Локомотив» поблагодарил спортсменку за выдающуюся игру и вклад в победы. В составе «железнодорожниц» Эбрар стала чемпионом России и обладателем отечественного кубка в 2025 году.

«Эби, ты украсила женский российский волейбол, сделала его ярче и интереснее! Мы будем скучать! И не говорим: „Прощай“! Говорим: „До свидания“! Успехов тебе в дальнейшей карьере. И всегда ждем в „Локо“!» — говорится в сообщении.

Каракурт перешла в «Локомотив» в 2023 году. До этого турецкая волейболистка выступала за «Вакыфбанк» и «Тюрк Хава Йоллары».