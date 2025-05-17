Калининградская «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу. В 33-м туре калининградская команда сыграла вничью с «Енисеем». Матч прошел 17 мая на «Ростех Арене». Игра закончилась со счетом 0:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Первый опасный момент «Балтика» создала на 8-й минуте. После навеса в штрафную площадь Брайан Хиль обработал мяч, но не смог переправить его в ворота. Матч проходил с игровым преимуществом калининградской команды. На 34-й минуте Андрей Мендаль организовал опасный прострел внутри вратарской площади, но набегавший игрок «Балтики» не смог замкнуть передачу капитана. В середине второго тайма Олег Исаенко мог открыть счет в матче. Мяч дошел до открытого игрока «Балтики», но удар пришелся в голкипера красноярской команды.



«Балтика» впервые за 30 лет стала чемпионом Первой лиги. Последний матч сезона подопечные Андрея Талалаева проведут против тульского «Арсенала». Матч пройдет в гостях 24 мая (0+).

