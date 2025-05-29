Калининградский зоопарк анонсировал проведение «Дня детства» 1 июня. Программа праздника опубликована в телеграм-канале учреждения (0+).

Мероприятие начнётся в 11:00. На нём зоопарк планирует представить раритетные компьютерные игры и приставки со «старыми добрыми джойстиками». Оборудование должен предоставить музей BIT’и’PIXEL. Учреждение также предложит взрослым вспомнить прыжки «в резиночку», а творческая мастерская «Стрекоза-Арт» займет детей созданием собственных игрушек из акрила. На фестивале планируется также и образовательная программа. Студенческий корпус спасателей в преддверии купального сезона расскажет о правилах поведения на воде и устроит мастер-класс по оказанию первой помощи.

«На сцене у фонтана устроим настоящий детский концерт: песни из мультиков и известные произведения для детей. Грандиозным окончанием праздника станет Большое Крио-шоу: будем химичить, дымить и замораживать! Ждём в гости всех, у кого в душе еще живет ребёнок!» — сообщил зоопарк.