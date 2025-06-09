Хызыр Аппаев покинул калининградскую «Балтику»

Хызыр Аппаев. Изображение: ФК «Балтика»
Хызыр Аппаев. Изображение: ФК «Балтика»
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Нападающий Хызыр Аппаев покинул калининградскую «Балтику». О том, что контракт разорван по соглашению сторон, футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Трудовой договор между футбольным клубом „Балтика“ и Хызыром Аппаевым расторгнут по соглашению сторон. Аппаев пополнил ряды Балтийцев в сентябре 2024-го. За это время нападающий принял участие в одиннадцати матчах. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Аппаев перешёл в «Балтику» из воронежского «Факела» в последний день летнего трансферного окна-2024. Контракт с ним подписывали до конца мая 2026 года. Путь в футболе Хызыр начинал в Кабардино-Балкарской республике. После спортивной школы Аппаев поиграл за «Дружбу», «Крылья Советов», ФК «Краснодар», «Ротор», «Газовик», «Ригу», «Авангард», «Арсенал», «Тамбов» и «Текстильщик».

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