Нападающий Хызыр Аппаев покинул калининградскую «Балтику». О том, что контракт разорван по соглашению сторон, футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Трудовой договор между футбольным клубом „Балтика“ и Хызыром Аппаевым расторгнут по соглашению сторон. Аппаев пополнил ряды Балтийцев в сентябре 2024-го. За это время нападающий принял участие в одиннадцати матчах. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.