Нападающий Хызыр Аппаев покинул калининградскую «Балтику». О том, что контракт разорван по соглашению сторон, футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.
«Трудовой договор между футбольным клубом „Балтика“ и Хызыром Аппаевым расторгнут по соглашению сторон. Аппаев пополнил ряды Балтийцев в сентябре 2024-го. За это время нападающий принял участие в одиннадцати матчах. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.Аппаев перешёл в «Балтику» из воронежского «Факела» в последний день летнего трансферного окна-2024. Контракт с ним подписывали до конца мая 2026 года. Путь в футболе Хызыр начинал в Кабардино-Балкарской республике. После спортивной школы Аппаев поиграл за «Дружбу», «Крылья Советов», ФК «Краснодар», «Ротор», «Газовик», «Ригу», «Авангард», «Арсенал», «Тамбов» и «Текстильщик».