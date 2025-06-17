В Калининграде пройдёт день гребли на байдарках и каноэ

Изображение: сайт администрации Калининграда
Изображение: сайт администрации Калининграда
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Власти Калининграда приглашают жителей и гостей города на день гребли на байдарках и каноэ (0+). Анонс опубликовала пресс-служба горадминистрации.

«Физкультурное мероприятие», как ожидается, пройдёт в субботу, 21 июня, на Верхнем озере. Организаторы — РОО «Калининградская областная Федерация гребли на байдарках и каноэ» при поддержке администрации Калининграда.

Мероприятие стартует в 10:00 на набережной в районе скейт-велопарка с открытия водного праздника. В 10:45 спортсмены начнут заезды в акватории. В программе гребля на байдарках, каноэ, SUP-досках и на лодках «Дракон».

«Насыщенная программа ждёт каждого гостя спортивного праздника. Ведущий, аниматоры, диджей и, конечно, спортивный комментатор подарят всем массу положительных эмоций», — говорится в анонсе.

В преддверии спортивного праздника, 20 июня, в 15:00 в музее спорта дворца спорта «Юность» для спортсменов и тренеров состоится антидопинговый семинар от МСМК по академической гребле, участницы двух олимпиад, чемпионки Европы Юлии Калиновской.

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