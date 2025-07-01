Федерация волейбола опубликовала календарь женской Суперлиги сезона 2025/2026

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала календарь женской Суперлиги сезона 2025/2026. Расписание туров чемпионата опубликовано на сайте организации.

Первенство стартует 4 октября. Первый матч калининградский «Локомотив» проведёт на выезде. 6-го числа железнодорожницы в Минске встретятся с «Минчанкой». 11 октября калининградки дома сыграют с «Тулицей», а в третьем туре отправятся в Красноярск. Там 18-го числа волейболистки Андрея Воронкова выйдут на площадку с местным «Енисеем».

Регулярный чемпионат продлится до 5 марта 2026 года. В нём команды сыграют в 26 матчах. При этом весь сезон Суперлиги, включая раунд плей-офф, запланирован до 24 мая.

В сезоне 2024/2025 калининградский «Локомотив» стал чемпионом женской Суперлиги. Этот титул стал третьим в истории клуба. До этого железнодорожницы брали трофей в 2021 и 2022 годах. В мае калининградки впервые взяли Кубок России.