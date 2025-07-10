В Центральном парке Калининграда пройдёт турнир по «французскому боксу»

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Изображение: сообщество «Парки Калининграда»

В Центральном парке культуры и отдыха 13 июля состоится турнир по савату в честь Дня города (6+). Об этом сообщают в группе Дирекции ландшафтных парков Калининграда ВКонтакте.

«Сават, он же „французский бокс“, „французская ножная борьба“ — это боевое искусство, где сочетаются элементы классического бокса и удары ногами. По происхождению сават — это вид уличного боя, где удар ногой наносят тяжелым рабочим ботинком и открытой ладонью. В современном савате на руках бойцов боксерские перчатки, однако, на ногах до сих пор допускается тяжелая обувь», — рассказывают в анонсе.

Начало — 13 июля в 9:00.

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