В пятницу «Балтика» сыграет в матче открытия нового сезона Премьер-лиги

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Вечером в пятницу, 18 июля, калининградская «Балтика» сыграет в матче открытия Российской Премьер-лиги сезона 2025/2026. Подопечные Андрея Талалаева в Москве встретятся с «Динамо», говорится в календаре турнира, опубликованном на сайте РПЛ. Начало игры запланировано на 19:30 (0+).

Последние две официальные встречи против динамовцев балтийцы проиграли со счётом 2:0 и 2:3. Эти игры прошли в рамках Премьер-лиги сезона 2023/2024. Следует отметить, что суперкомпьютер Opta считает москвичей пятыми фаворитами стартующего розыгрыша чемпионата. При этом «Балтика», по прогнозу искусственного интеллекта, должна финишировать на 9 месте. Основными кандидатами на вылет из РПЛ суперкомпьютер считает «Оренбург» и «Пари НН». Больше всего шансов на чемпионство — у петербургского «Зенита».

Во втором туре Премьер-лиги балтийцы сыграют против «Спартака» 26 июля. Эта встреча также пройдёт в Москве. Уже в третьем туре первенства калининградцы дома сыграют против «Оренбурга», который заменил дисквалифицированное «Торпедо».

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