«Балтика» стартовала в Премьер-лиге с выездной ничьей в матче открытия

Калининградская «Балтика» стартовала в новом сезоне Российской Премьер-лиги с выездной ничьей. В матче открытия 18 июля подопечные Андрея Талалаева встретились с московским «Динамо» и сыграли со счётом 1:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Первыми отличились балтийцы. На 13-й минуте счёт открыл Брайан Хиль, это ему удалось после паса Владислава Сауся с правого края и ошибки вратаря столичной команды. Сразу после перерыва динамовцы отыгрались. На 48-й минуте после углового и череды рикошетов мяч в ворота Максима Бориско забил Хуан Хосе Касерес. Финальный свисток арбитра принёс калининградцам первое в сезоне очко.

Во втором туре Премьер-лиги балтийцы сыграют против «Спартака» 26 июля. Эта встреча также пройдёт в Москве. Уже в третьем туре первенства калининградцы дома сыграют против «Оренбурга», который заменил дисквалифицированное «Торпедо» (0+).