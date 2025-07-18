«Балтика» стартовала в Премьер-лиге с выездной ничьей в матче открытия

Фото: ФК «Балтика»
Фото: ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» стартовала в новом сезоне Российской Премьер-лиги с выездной ничьей. В матче открытия 18 июля подопечные Андрея Талалаева встретились с московским «Динамо» и сыграли со счётом 1:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первыми отличились балтийцы. На 13-й минуте счёт открыл Брайан Хиль, это ему удалось после паса Владислава Сауся с правого края и ошибки вратаря столичной команды. Сразу после перерыва динамовцы отыгрались. На 48-й минуте после углового и череды рикошетов мяч в ворота Максима Бориско забил Хуан Хосе Касерес. Финальный свисток арбитра принёс калининградцам первое в сезоне очко.

Во втором туре Премьер-лиги балтийцы сыграют против «Спартака» 26 июля. Эта встреча также пройдёт в Москве. Уже в третьем туре первенства калининградцы дома сыграют против «Оренбурга», который заменил дисквалифицированное «Торпедо» (0+).



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter