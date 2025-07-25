В субботу «Балтика» во втором туре РПЛ встретится с московским «Спартаком»

В субботу, 26 июля, калининградская «Балтика» во втором туре Российской Премьер-лиги встретится с московским «Спартаком». Игра состоится на «Лукойл Арене» и начнётся в 14:00, следует из расписания турнира (0+).

В последней очной встрече сильнее оказались балтийцы. В мае 2024 года в рамках полуфинала Кубка России они обыграли гладиаторов со счётом 1:0. При этом в том сезоне РПЛ «Спартак» дважды оказался сильнее «Балтики»: 2:1 в Москве и 0:2 в Калининграде.

К новой встрече команды подходят, располагаясь недалеко друг от друга в турнирной таблице. Подопечные Андрея Талалаева с одним баллом идут седьмыми, а футболисты Деяна Станковича с тремя пунктами занимают пятую строчку. В прошлом туре «Спартак» дома обыграл махачкалинское «Динамо», а днём ранее балтийцы расписали мировую со столичными динамовцами.

Уже в третьем туре калининградцы проведут первый домашний матч в сезоне. На «Ростех Арену» 3 августа приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное «Торпедо». «Балтика» напоминает, что для посещения игр Российской Премьер-лиги зрителям необходимо оформить паспорт болельщика.