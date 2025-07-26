«Балтика» разгромила «Спартак» во втором туре Российской Премьер-лиги

Калининградская «Балтика» разгромила столичный «Спартак» во втором туре Российской Премьер-лиги. Матч прошёл в Москве 26 июля и завершился со счётом 0:3, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый тайм начался с удаления нападающего спартаковцев Антона Заболотного. Он сыграл открытыми шипами в колено Мингияну Бевееву и получил красную карточку на 8 минуте. В конце тайма Брайан Хиль вывел калининградцев вперёд, однако арбитр Сергей Карасев усмотрел нарушение правил на вратаре москвичей Александре Максименко.

Счёт удалось открыть сразу после перерыва. После подачи углового мяч прилетел к Владиславу Саусю, и тот первым касанием сильно послал снаряд впритирку с дальней штангой спартаковцев. Тут же москвичи заработали ещё одно удаление. На 58 минуте красную карточку увидел перед собой Маркиньос, оставив свою команду вдевятером. Дебютным голом на 85 минуте отметился нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор, который подправил мяч после удара Элдара Чивича из-за пределов штрафной площади. Точку в матче поставил Николай Титков, оказавшись первым на добивании на 88 минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал первую в сезоне победу «Балтики» — 3:0.

Следует отметить, что калининградский клуб обыграл «Спартак» во второй раз подряд. 14 мая 2024 года тогда ещё подопечные Сергея Игнашевича в полуфинале Кубка России оказались сильнее красно-белых со счётом 1:0. Гол в дебюте встречи забил защитник Кевин Андраде.

По итогам двух стартовых туров чемпионата России калининградцы набрали 4 очка. На момент публикации новости балтийцы занимают промежуточное первое место в таблице РПЛ.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).