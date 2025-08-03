«Балтика» обыграла «Оренбург» в третьем туре Премьер-лиги

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«Балтика» обыграла «Оренбург» в третьем туре Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Калининграде 3 августа и завершилась со счётом 3:2, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Игра стартовала с преимущества хозяев. Уже в середине первого тайма они заработали пенальти. Реализовал его Брайан Хиль, однако с первой попытки Илья Петров пробил в перекладину. В начале второго тайма Максим Петров удвоил преимущество «Балтики», но уже на 57 минуте «Оренбург» сократил отставание усилиями Евгения Болотова.

На 64 минуте Чинонсо Оффор забил третий мяч в ворота гостей. Уже спустя пять минут Эмирджан Гюрлюк снова сократил отставание «Оренбурга», поразив ворота Максима Бориско ударом со штрафного. Финальный свисток судьи зафиксировал победу «Балтики» со счётом 3:2.

По итогам трёх туров калининградцы набрали 7 очков и расположились на промежуточном третьем месте. Следующий матч «Балтика» проведёт на выезде. 9 августа подопечные Андрея Талалаева в Самаре сыграют с «Крыльями Советов». Встреча запланирована в 12:30 (0+).

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