«Балтика» подписала полузащитника из московского «Торпедо»

«Балтика» подписала 22-летнего полузащитника из московского «Торпедо» Ираклия Манелова, способного закрыть две фланговые позиции. Об этом калининградский клуб сообщил в своих соцсетях.
Спортсмен является воспитанником «Краснодара». В первенстве ПФЛ за быков Ираклий дебютировал в августе 2019-го, спустя два года — вышел на поле в составе второй команды клуба в Первой лиге. Дебют за основной состав «Краснодара» в Премьер-лиге у Манелова состоялся в сентябре 2021-го.
«В январе 2023 года полузащитник продолжил карьеру в тульском „Арсенале“ на правах аренды, а летом того же года перешёл в московское „Торпедо“, где провел 70 матчей, отдал четыре результативные передачи и забил шесть мячей. Мы рады приветствовать Ираклия в семье „Балтики“ и желаем ему успехов в новом этапе карьеры!» — написал клуб. Контракт с игроком рассчитан до 10 июня 2028-го.Как сообщает портал Transfermarkt, Манелову 22 года. В сезоне 2024/2025 за «Торпедо» он отыграл 35 матчей. На его счету четыре гола и три ассиста. За карьеру Ираклий провёл 45 матчей на левом фланге полузащиты. 80 игр пришлись на правый. При этом футболист может выйти на позиции крайнего защитника. Он уже успел провести справа в обороне 16 встреч.