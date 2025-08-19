«Балтика» подписала полузащитника из московского «Торпедо»

«Балтика» подписала 22-летнего полузащитника из московского «Торпедо» Ираклия Манелова, способного закрыть две фланговые позиции. Об этом калининградский клуб сообщил в своих соцсетях.

Спортсмен является воспитанником «Краснодара». В первенстве ПФЛ за быков Ираклий дебютировал в августе 2019-го, спустя два года — вышел на поле в составе второй команды клуба в Первой лиге. Дебют за основной состав «Краснодара» в Премьер-лиге у Манелова состоялся в сентябре 2021-го.

«В январе 2023 года полузащитник продолжил карьеру в тульском „Арсенале“ на правах аренды, а летом того же года перешёл в московское „Торпедо“, где провел 70 матчей, отдал четыре результативные передачи и забил шесть мячей. Мы рады приветствовать Ираклия в семье „Балтики“ и желаем ему успехов в новом этапе карьеры!» — написал клуб. Контракт с игроком рассчитан до 10 июня 2028-го.