«Балтика» потерпела первое поражение в Премьер-лиге

Калининградская «Балтика» потерпела первое поражение в сезоне Российской Премьер-лиги. Матч 10-го тура чемпионата с ЦСКА прошёл на выезде и завершился минимальной победой москвичей.

Игра началась с попеременного владения каждой из команд. В первом тайме калининградский клуб провёл несколько опасных атак, однако хозяева были близки к открытию счёта. Во второй половине встречи ЦСКА активизировался, а «Балтика» старалась поймать соперников на контратаках.

На 84-й минуте Кевин Андраде заработал вторую жёлтую карточку. Оставшись в меньшинстве, балтийцам не удалось удержать ничейный счёт. На 90+5 минуте защитник армейцев Игорь Дивеев забил после розыгрыша углового. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев — 1:0.

По итогам 10 туров РПЛ «Балтика» набрала 17 очков и расположилась на шестом месте чемпионата. Следующий матч калининградцы проведут дома. 1 октября на поле «Ростех Арены» футболисты Андрея Талалаева встретятся с тольяттинским «Акроном» в Пути РПЛ Кубка России. Игра запланирована на 19:30 (0+).