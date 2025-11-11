Калининградка Анжела Гаспарян победила на Чемпионате мира по самбо в Бишкеке

Сотрудница ИЦ-1 УФСИН России по Калининградской области Анжела Гаспарян завоевала золото на юбилейном 50-м Чемпионате мира по самбо 2025 года, который завершился 9 ноября в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

«Анжела вновь представила сборную России в боевом самбо в весовой категории свыше 80 кг. И второй год подряд представительница самого западного региона страны сумела удержать лидерскую позицию. В этот раз ее сноровка, сила и отточенные навыки позволили одержать уверенную победу в ходе решающего боя с соперницей из Туркменистана Сабиной Агаджановой», — говорится в сообщении.

Напомним, Анжела Гаспарян является чемпионкой и серебряным призёром чемпионатов России по самбо, бронзовым призёром чемпионата мира по дзюдо, чемпионкой Европы и мира по самбо, призёром этапов Кубка Европы по дзюдо.