«Балтика» сыграла вничью с «Динамо» в Махачкале. Матч 23-го утра Российской Премьер-лиги прошёл в Дагестане и завершился со счётом 2:2, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Балтийцы открыли счёт уже на 14-й минуте. Брайан Хиль воспользовался ошибкой защитников махачкалинцев и забил свой 13-й мяч в чемпионате. Этот гол сделал сальвадорца лучшим бомбардиром «Балтики» в высшем дивизионе в рамках одного сезона, позволив обойти показатель Сергея Булатова, установившийся в 1996-м году.

Во втором тайме нападающий дагестанцев Гамид Агаларов сначала сравнял, а затем вывел свою команду вперёд: на 53-й минуте замкнул подачу партнёров, а на 72-й реализовал пенальти. «Балтика» отыгралась спустя 10 минут. Сергей Варатынов откликнулся на подачу с углового и забил свой дебютный мяч в чемпионате.

После 23-х туров калининградцы набрали 43 очка и закрепились на четвёртой строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Балтика» проведёт дома. 11 апреля в Калининграде футболисты Андрея Талалаева встретятся с «Пари НН». Игра запланирована на 18:30 (0+).