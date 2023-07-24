«Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото)

«Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото) «Для мамы»: калининградские регбисты выиграли Кубок России (фото)
Все новости по теме: Спорт

Калининградский клуб «Балтийский шторм» выиграл Кубок России по регби-7. Этот вид спорта значительно отличается от классического регби: команды состоят из семи человек, а игра длится два тайма по семь минут вместо 15, что делает матч более динамичным. «Балтийский шторм» выступил на стадионе «Сельма», победив в пяти матчах из шести при одной ничьей. «Важно отметить, что это второй регбийный кубок страны в истории калининградского спорта — 29 лет назад, в 1994 году, Кубок России по регби-15 завоёвывала команда „Вест-Звезда“, чей игрок Андрей Беляков ныне тренирует земляков-обладателей Кубка России 2023 по регби-7», — отметили в региональном министерстве спорта. Самые яркие моменты — схватки, падения и повязки с посвящением игры маме — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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