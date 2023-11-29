Теперь все решится в Москве: обзор противостояния «Балтики» и «Локомотива» в Калининграде

Калининградская «Балтика» и московский «Локомотив» разошлись миром после первого из двух четвертьфинальных поединков Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча на «Ростех Арене» завершилась со счётом 2:2 и подарила неоднозначные эмоции болельщикам обеих команд, которые в разные периоды игры были уверены в победе именно своего коллектива.

Начало матча для калининградцев было непростым — первый мяч влетел в их сетку ворот уже на 16 минуте встречи. Его автором стал нападающий железнодорожников Тимур Сулейманов, забивший гол головой после удачного навеса с правого фланга. Цифра «1» в графе «Локомотива» горела на табло вплоть до середины второго тайма, после чего ситуация на поле начала меняться уже в пользу хозяев.

На 65 минуте встречи воспитанник калининградского футбола Тигран Аванесян мощным ударом из штрафной площади гостей сравнял счёт, вызвав рёв более 5,5 тысяч болельщиков на трибунах. Балтийцы недолго праздновали гол, быстро вернулись в игру и буквально через 5 минут вновь праздновали успех. Уже второе голевое действие у калининградцев оформил французский легионер и защитник «Балтики» Натан Гассама, отлично сыгравший головой после розыгрыша углового.

После двух быстрых пропущенных мячей «Локомотив» усилил давление на ворота «Балтики», пытаясь вернуть утраченное преимущество. Сделать ему это удалось только на добавленной 93 минуте матча — как раз в тот момент, когда большинство калининградских болельщиков уже поздравляли друг друга с победой над авторитетным соперником. Второй забитый мяч гостей также оказался на счету у Тимура Сулейманова, который воспользовался свободным пространством перед собой и после передачи от партнёра направил мяч в правый от вратаря «Балтики» угол ворот.

«Первый тайм мы по делу проиграли, второй играли хорошо, но не дотерпели в концовке. Есть разочарование от матча, поскольку не смогли подарить болельщикам победу, которую они ждали», — отметил после матча наставник ФК «Балтика» Сергей Игнашевич

Ответная встреча между «Балтикой» и «Локомотивом» пройдет в Москве в марте 2024 года. В случае победы над столичной командой калининградский коллектив в первые в истории сыграет в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. При этом поражение «Балтики» обеспечит им участие в менее престижном, но, тем не менее, полуфинале Пути регионов турнира.