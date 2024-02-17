В минеральном бассейне Славска устроили соревнования по зимнему плаванию (фото)

Впервые на территории минерального бассейна в Славске проходит чемпионат и первенство Калининградской области по зимнему плаванию и IV этап Кубка федерации зимнего плавания России (0+). Спортсмены состязаются в плавании баттерфляем, брассом, кролем и вольным стилем на дистанции от 25 до 400 метров. Соревнования проходят с 16 по 18 февраля.

«В ледяной воде уникального бассейна с настоящей минеральной водой из подземного источника за медали сражаются больше 140 спортсменов со всех концов необъятной страны и даже из-за границы», — сообщили организаторы.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград