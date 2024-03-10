Поражение в битве за 6 очков: «Балтика» уступила прямому конкуренту по таблице

Калининградская «Балтика» со счётом 0:1 проиграла «Оренбургу» в выездном 20 туре Российской Премьер-лиги. Поражение прямому конкуренту по таблице усложнило балтийцам задачу по сохранению прописки в чемпионате.



Несмотря на поражение, начало встречи на стадионе «Газовик» было многообещающим. Уже на 8 минуте игры новобранец «Балтики» Данила Козлов открыл счёт в матче, добив мяч в ворота после атаки Джоэля Фамейе. Однако долго радоваться балтийцам не пришлось — после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры у нападающего.

На этом атаки калининградцев в первом тайме не закончились — «Балтика» несколько раз была близка ко взятию ворот соперника, но каждый раз мяч упорно не оказывался в сетке, так и не позволив Юрию Ковалёву и Джоэлю Фамейе вывести команду вперёд. На перерыв команды уходили со счётом 0:0, а на стадионе царила уверенность, что во втором тайме гости наконец-то выйдут вперёд. Но этого так и не произошло.

Во втором тайме «Оренбург» сумел выровнять игру, забрав у «Балтики» инициативу. На 73 минуте матча главный арбитр встречи Владимир Москалёв, вновь после просмотра VAR, показал на одиннадцатиметровую отметку у ворот гостей. Поводом послужило попадание мяча в руку Кириллу Капленко, к слову говоря, перешедшему в стан балтийцев именно из «Оренбурга». Шансом оренбуржцы воспользоваться не сумели — лучший бомбардир команды Дмитрий Воробьев отправил мяч с пенальти выше ворот.

Открыть счёт в матче удалось только на 80 минуте. Автором гола стал коста-риканский полузащитник Джимми Марин, расстрелявший ворота Евгения Латышонка из штрафной площади «Балтики».



«На мой взгляд была неплохая игра с нашей стороны. Контролировали ситуацию большую часть матча. К сожалению, невозможно выиграть, если ты не забиваешь, а если и забиваешь, то голы отменяют и придумывают пенальти. После пропущенного мяча игра по сути закончилась, поскольку мы уже не могли закрепиться на чужой половине поля», — отметил на послематчевой пресс-конференции наставник «Балтики» Сергей Игнашевич.

По итогам 20 тура РПЛ «Балтика» занимает 15 место в турнирной таблице, а отрыв до выхода из зоны вылета составляет 6 очков. Свой следующий матч подопечные Сергея Игнашевича проведут 14 марта в Москве против «Локомотива» в рамках Кубка России. О встрече мы расскажем подробнее.

Сергей Токарев специально для «Нового Калининграда», фото: пресс-служба «Балтики»