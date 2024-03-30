Прервали неудачную серию: обзор первого победного матча «Балтики» в РПЛ с октября

Калининградская «Балтика» одержала победу со счётом 2:0 над командой «Пари Нижний Новгород» в 22 туре Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в субботу, 30 марта, на «Ростех Арене» и собрала более 7000 зрителей.



Для калининградских болельщиков погода в этот день сотворила настоящее чудо — температура в течение дня держалась выше отметки в 15 градусов, что совсем не похоже на привычный конец марта в регионе. Многие любители футбола воспользовались ситуацией, чтобы посетить матч «Балтики» и нижегородского клуба, где балтийцам было жизненно необходимо проявлять характер и брать нужные в чемпионате очки.

Зрителям повезло — они увидели не только победу любимой команды, но и несколько забитых мячей, каждый из которых стал первым для их авторов. На 40 минуте отличился нападающий хозяев Джоэль Фамейе, а уже на 43 минуте — ещё один новый форвард «Балтики», Виталий Лисакович. Оба игрока находятся в аренде, прибыв из казанского «Рубина» и сегодня впервые их связка сработала на поле. Увы, но по ходу встречи Фамейе получил несколько травм и в конце матча покинул поле на носилках. Наверное, это единственное, что сегодня смогло омрачить настроение болельщиков калининградской команды. Заметен в атаке был и Данила Козлов, считающийся одним из лучших приобретений калининградцев в зимнее межсезонье. Кстати, именно Козлов признан лучшим игроком матча.

Но не только полевые игроки смогли себя сегодня проявить. «Пари Нижний Новгород» остался без голов во многом благодаря уверенной игре голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. На счету вратаря несколько сложных отраженных ударов по воротам.

После победы над нижегородцами «Балтика» занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас она отстает от команд, находящихся в зоне стыковых матчей (это «Урал» и «Оренбург») на два очка — но сыграла при этом на один матч больше.

Уже 3 апреля балтийцам предстоит серьезное испытание — команда впервые в своей истории сыграет в полуфинале «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Соперником станет 8-кратный обладатель трофея — московский ЦСКА. Матч пройдет также на «Ростех Арене», начало встречи в 17:15.