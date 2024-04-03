Цитата из 2007-го: обзор матча «Балтики» и ЦСКА

Калининградская «Балтика» уступила московскому ЦСКА с минимальным счётом 0:1 в первом полуфинальном матче элитного этапа Кубка России по футболу. Встреча прошла на Ростех Арене 3 апреля и собрала почти 14 500 тысяч человек.

Примечательно, что почти 17 лет назад армейцы также отмечали победу над соперником из Калининграда в этом же турнире, а нынешний наставник калининградской команды Сергей Игнашевич стал победителем той встречи в составе ЦСКА. Игра, к слову, в июне 2007 года, завершилась, как и сегодня, со счётом 0:1. Как же складывалась сегодняшняя игра — в отличие от давно минувшего поединка?

С первых минут гости пытались навязать хозяевам свою игру. Несколько ударов по воротам, фланговые атаки и опасные заходы в штрафную площадь балтийцев только повышали градус поддержки на фанатском секторе москвичей, который был сегодня заполнен местными и приезжими фанатами до отказа. Больше всего болельщикам обеих команд запомнился единственный в матче гол, забитый чилийским нападающим ЦСКА Виктором Давилой через себя или, как ещё называют болельщики такой способ взятия ворот, — гол «ножницами». Взятие ворот «Балтики» произошло на 39 минуте и явно испортило калининградцам настроение перед уходом на перерыв.

На второй тайм команда выходила совсем в другом настроении. На вторую половину встречи в составе балтийцев вышел нападающий Данила Козлов, уже успевший полюбиться калининградским болельщикам своей креативной и смелой игрой в атаке. После выхода форварда игровое преимущество плавно начало переходить к хозяевам. Робкие атаки первого тайма сменились на уверенное давление на защиту соперника, который стал уделять больше внимания обороне. Увы, но ряд опасных моментов «Балтики» так и не привёл ко взятию ворот — крестовина и штанга отделили в самых опасных случаях калининградцев от ничейного счёта.

«В целом это была игра с равными шансами на успех — мы могли забить не один мяч и соперник мог забивать ещё. Можно сказать, что нам чуть-чуть не повезло. Надо сказать, что мы можем играть лучше и мы можем дать больше, чем мы сегодня показали на поле», — отметил по итогам матча наставник ФК «Балтика» Сергей Игнашевич.

Сегодняшнее поражение ЦСКА — не приговор для «Балтики». Подопечные Сергея Игнашевича в середине апреля проведут ответный поединок в Москве, который и определит финалиста «Пути РПЛ» Кубка России. Точная дата поединка будет известна позднее. Ближайшей же встречей для балтийцев станет матч против «Зенита» — игра пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Сергей Токарев специально для «Нового Калининграда», фото: Виталий Невар / Новый Калининград