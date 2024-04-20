«Сухие» полтора часа и драматический конец матча: как «Балтика» обыграла «Крылья Советов»

«Балтика» в драматичной концовке встречи с «Крыльями Советов» всё таки выхватила так нужные ей 3 очка, хотя до 84 минуты игра не располагала к такой развязке. Феерическое окончание матча 24 тура российской Премьер-лиги наблюдали 7 тысяч калининградских болельщиков.

Первый тайм не запомнился практически ничем. Футболисты словно приглядывались друг к другу до 30 минуты. На исходе получаса игры болельщики увидели первый по-настоящему опасный момент в исполнении Юрия Ковалёва. Полузащитник калининградцев плотно пробил по мячу после не самого удачного выноса мяча от защитника Крыльев». Снаряд пошёл точно в дальний угол ворот самарцев, но кипер гостей парировал удар, заставив всех присутствующих схватиться за голову от упущенного момента открыть счёт. Позднее команды поменялись ролями, и в качестве нацеленных на ворота стали уже гости. Но тоже безрезультатно. После подачи углового игроки «Крыльев Советов» — защитник Евгеньев и нападающий Рахманович — после неприятной скидки мяча во вратарскую попросту не разобрались, кто должен в упор расстрелять балтийца Евгений Латышонка. Как итог — невзрачный толчок мяча в ноги нашему голкиперу и его чудесная реакция на добивании. Два момента за тайм были явно не тем, чего ожидали болельщики на трибунах в субботнюю стужу.

Второй тайм начался с ультрапрессинга калининградцев и продолжился обилием атак на ворота гостей. Тут уже пошли и удары, и передачи вглубь штрафной площади кипера «Крыльев» Ломаева, и искусные игры пяткой. Только вот «Балтике» не хватало одного — подойти настолько близко к воротам самарцев, чтобы мяч уж наверняка залетел бы в сетку. Почти 40 минут второго тайма наши парни хоть и создавали голевые моменты, но били либо мимо, либо в самарских футболистов, либо же на мяче первее были соперники. Так случилось и в моменте с голом Анхело Энрикеса. Коротко о комбинации: Кристиян Бистрович цепляется за снаряд в центре и отдает его на фланг Дмитрию Рыбчинскому, тот подрабатывает себе под удобную ногу, ищет в штрафной цепкого чилийца Энрикеса и подаёт на него. Снова на мяче первый — игрок «Крыльев Советов», впрочем, Анхело было непросто тягаться с ним в плане роста. Судьбу момента решил вратарь Иван Ломаев, зачем-то выдвинувшийся на подачу, которую спокойно перехватывал его одноклубник. В результате серии рикошетов мяч упал точно под удар Энрикесу, и Анхело точно отправил его под перекладину. Да, гол, скорее, вратарский, но это не отменяет заслуги калининградской команды, которая сама и вынудила Ломаева ошибиться.

Инициативу перехватили гости и навалились на штрафную «Балтики», чтобы отыграться. Судья компенсирует командам 5 минут. Тут же идёт навес из глубины поля к воротам калининградцев, и в игру вступает наш защитник Никола Радмановац. Идёт обоюдная борьба за мяч с самарским футболистом, которую останавливает свисток судьи: рефери показал на точку. Причина — Никола слишком нарочито тянул за плечо убегавшего гостя. Подошедший на удар и уже расстреливавший ворота Латышонка нападающий Рахманович развёл мяч и нашего кипера по разным углам.

И тут время драмы. Ничья не устраивала «Балтику», ведущую борьбу за выживание. Может быть, она устраивала самарцев, которые, мягко говоря, не блеснули в сегодняшней встрече. Но так или иначе победитель определился под финальный свисток. К счастью для нас, им стала «Балтика», а сделал её таковой автор ассиста Дмитрий Рыбчинский. Опять коротко о комбинации: балтийцы на последней минуте, которую арбитр компенсировал за празднование гола игроками «Крыльев», понеслись забивать второй. Встретив мощное сопротивление на одном фланге, Данил Козлов поднял голову и увидел брошенного в штрафной Рыбчинского, верхом послал ему мяч, а Дмитрий — скорее всего, никто этого не ожидал — пробил с лёта и мощно попал под штангу ворот Ломаева. 84 минуты болельщики смотрели на игру с малым количеством явных голевых моментов, а за последние 12 минут стали свидетелями фееричной и такой важной победы «Балтики», которая позарез необходима команде в борьбе за сохранение прописки в РПЛ.

2:1 — это уже излюбленный результат между нашими парнями и «Крыльями» в этом сезоне. За уже четыре матча между ними в кампании 2023/2024 сразу три игры закончились с таким счётом, и лишь одна оказалась ярче — 2:3 в июле в Кубке России в Самаре. Если брать счёт в серии игр, то тут равенство — по две победы у каждого клуба.

Что интересно, «Балтика» впервые в сезоне выиграла два матча подряд в чемпионате. Предыдущую викторию одержали над грозненским «Ахматом» со счётом 1:7. Более того, за последние 4 игры у калининградцев три победы: до игры с «Пари НН», которую также выиграли 2:0 в Калининграде, столько же было за 20 матчей Премьер-лиги. Такую статистику приводит аналитический портал Opta в своём телеграм-канале.

Статистики ещё отмечают, что в 2024 году в РПЛ никто не отдал больше голевых пасов, чем наш нападающий Данил Козлов — за те же 4 игры у него 3 ассиста, в том числе — сегодняшний победный на чудо-гол Рыбчинского. Мелочь, но приятная, тем более для молодого футболиста балтийцев.

Дальше калининградцев ждёт настоящая проверка на прочность и решительность сохранить место в элитном российском дивизионе. 24 апреля, в среду, команда Игнашевича в Краснодаре встретится с одноимённым клубом. «Быки», как их ещё называют, пока что не распрощались с надеждами на первое в истории клуба чемпионство России. Но и у «Балтики» есть мотивация — её мы сегодня и увидели.

Текст: Денис Шелеметьев / Новый Калининград, фото: ФК «Балтика».