В битве мотиваций победил класс: обзор матча «Балтики» и «Динамо»

Борьба за выживание в российской Премьер-лиге в самом разгаре, в ней участвует и калининградская «Балтика». После выездного поражения от «Урала» бело-синие усложнили задачу по сохранению прописки в высшем российском футбольном дивизионе. Соли на рану теперь насыпало и «Динамо», сотворившее субботним вечером чудо в компенсированное время в стиле леверкузенского «Байера». Как прошла игра и есть ли сейчас у калининградцев шансы на выживание — в обзоре «Нового Калининграда».

Игра приближалась под эгидой столкновения двух мотиваций. Со стороны «Балтики» это горячее желание не вылететь в Первую лигу, где калининградцы и так провели последние 25 лет. У «Динамо» стимул взять очки в Калининграде был не меньший: буквально за полчаса до старта поединка питерский «Зенит» вновь потерял очки в чемпионской гонке, точно так же — только ещё на два часа раньше — поступил и «Краснодар», поэтому в случае победы динамовцы единолично возглавили бы турнирную таблицу первенства.

Стартовала «Балтика» невзрачно. Уже на третьей минуте игры калининградцы пропустили первый гол. Со второй трети поля в штрафную бело-синих пошла разрезающая передача, которую не смог перехватить защитник балтийцев. Её получил нападающий москвичей Нгамалё и прострелил на набегавшего форварда Константина Тюкавина, а тот занёс мяч в ворота Евгения Латышонка. Можно сколь угодно винить защитников калининградской команды: кто выбрал неправильную позицию при проникающем пасе, кто не уследил за нападающим динамовцев — гости забили быстрый гол, но в нокдаун «Балтика» не отправилась, а болельщики «зажглись» ещё ярче. Бело-синие сыскали свой гол спустя полчаса. После навеса с края штрафной площади на летящий мяч набежали полузащитники Кристиян Бистрович и Дмитрий Рыбчинский, но помешали друг другу нанести акцентированный удар. К счастью для калининградцев, снаряд полетел в сторону нападающего Анхело Энрикеса, который ударом с головы занёс его в ворота москвичей.

Второй тайм вышел куда богаче на голевые события: тут и безрезультатные удары динамовцев, и отчаянная оборона «Балтики». Но вырваться первыми вперёд смогли калининградцы. Алгоритм гола на 68 минуте следующий: с центра поля пошла длинная передача на Виталия Лисаковича, который сначала принял мяч хребтом. Белорусский нападающий балтийцев подхватил снаряд и пошёл в обыгрыш: первого соперника «раскачал» возле штрафной, второму — прокинул между ног уже в ней, а после — покатил мяч в район одиннадцатиметровой отметки. Там уже мастерски разобрался Кирилл Капленко, мощным ударом отправивший снаряд в ворота «Динамо». Оглушительную радость трибун прервал свисток арбитра — офсайд.

Посовещавшись с видеоассистентами, судья всё-таки засчитал взятие ворот: 2:1 — «Балтика» впереди за 20 минут до окончания встречи. Динамовцы Москвы начали штурм штрафной площади «Балтики», сам собой разумеющийся в борьбе за чемпионство, тем более что оба конкурента свои матчи проиграли. Игнашевич реагировал постепенно, с 74 по 87 минуту меняя рисунок игры на более оборонительный. На 75 минуте балтийцы имели шанс забить и третий, но вышедший на замену Роберто Фернандес не сумел на рандеву переиграть вратаря гостей. Удержать преимущество, к сожалению, не получилось. В компенсированное время «Динамо» сравняло счёт со стандартного положения: после подачи углового по мячу головой сыграл тёзка защитника «Балтики» — тоже Роберто Фернандес.

Несмотря на это, калининградцы могли восстановить преимущество на табло. На 98 минуте после прострела от Александра Осипова Тигран Аванесян не смог приложиться по мячу — удар пришёлся выше ворот москвичей. Фортуна в этом матче оказалась на стороне динамовцев. Уже в добавленное к добавленному время нападающий гостей Нгамалё влёт ударил по снаряду, тот отскочил от газона и предательски залетел в сетку «Балтики». Финальным свистком судья зафиксировал итоговый счёт — 2:3: в битве мотиваций победителя выявил класс команд, который у «Динамо» попросту выше.

Это же признал и главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич. На послематчевой пресс-конференции на вопрос, что помешало удержать счёт в компенсированное время, он ответил: «Я думаю, что всё-таки это уровень мастерства. Потому что мяч пять раз вдоль штрафной скачет, и мы не можем вынести — это говорит о нашем уровне, в первую очередь. Потом моменты были у нас, нужно было забивать. Фернандес, один на один выход, пустые ворота, Аванесян... То есть, мы свои моменты не реализовали, соперник их реализовал, поэтому счёт на табло — всё закономерно».

«Балтика» сыграла хорошо, практически наравне с новоиспечённым лидером турнирной таблицы РПЛ. Статистика, согласно порталу Flashscore, не даст соврать: владение мячом — 48% на 52% в пользу «Динамо», удары — 11 против 18. Однако финальный натиск калининградцы не выдержали, пропустив два гола в компенсированное арбитром время. Да, такое не часто, но бывает. В нынешнем сезоне болельщиков подобным балует леверкузенский «Байер», уже выигравший чемпионат Германии. Немцы забили 17 голов после 90-й минуты, тем самым оформив 12 камбеков (возвращений в игру — прим. «Нового Калининграда»). В субботу то же самое сделало и «Динамо».

Шансы на сохранение прописки в РПЛ ещё остаются, как минимум — через стыковые матчи. Для этого нужно обязательно обыгрывать на выезде «Ростов» и дома «Локомотив». На данный момент позиция балтийцев — 15, в зоне прямого вылета, с 26 очками в активе. Следующий матч «Балтика» также проведёт в Калининграде. 14 мая в финале Пути регионов Кубка России бело-синие встретятся с московским «Спартаком», которому дважды проиграли в чемпионате. Начало встречи — в 19:45 (0+).

«Больно? Очень. Но отступать некуда! Вера — наше всё и без боя мы не сдадимся, а уж биться мы умеем!», — резонирует «Балтика» в своём телеграм-канале. Действительно, биться умеют. Это калининградцы показывают на всём протяжении весенней части чемпионата.

Текст: Денис Шелеметьев / Новый Калининград, фото: ФК «Балтика»