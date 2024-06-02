«Море положительных эмоций»: в Калининграде прошёл велопарад «День колеса» (фото)

2 июня в Калининграде состоялся самый массовый в городе велосипедный забег «День колеса». Водители от двух лет на беговелах, самокатах, роликовых коньках и всевозможных видах велотранспорта преодолели дистанцию, несмотря на погодные катаклизмы. Длина основного маршрута — 12 километров.



Состоялись как детские, так и семейные заезды, а также велопарад. «Такого с нами ещё никогда не было», — написали организаторы на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», поблагодарив отчаянных участников, которых «не смыло предстартовым дождём».

Последние тоже не жалели эпитетов, описывая «незабываемые ощущения» от «заплыва». Большинство получили «море положительных эмоций», но не обошлось и без травм. Одна из участниц сообщила о том, что сломала ногу в результате падения.

Вымокла до нитки, но не сдалась на «Дне колеса» и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград