Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото)

Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото) Подводный баскетбол: в трюме «Космонавта Виктора Пацаева» сразились четыре команды (фото)
Все новости по теме: Спорт

Музею Мирового океана — 35 лет. Так как его день рождения совпадает с Днём космонавтики, у музея есть традиция — проводить соревнования по баскетболу в трюме научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (первый такой матч был организован в 2001 году). Кстати, эти игры можно назвать подводными, так как спортзал, в которых проходят состязания , находится ниже ватерлинии.

12 апреля в товарищеских матчах принимали участие четыре команды: сотрудников ММО, Калининградского историко-художественного музея, а также от воинской части и атлантического отделения института океанологии имени П.П. Ширшова.

Кубок по итогам встреч остался в стенах Музея Мирового океана (есть мнение, что хозяевам турнира просто поддавались в честь их праздника).


Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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