«Балтика» — чемпион!: как прошёл матч, который привел клуб к победе в Первой лиге (фото, видео)

Калининградская «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу впервые за 30 лет. В 33-м туре калининградская команда сыграла вничью с «Енисеем». Матч прошел 17 мая на «Ростех Арене». Игра закончилась со счетом 0:0. Однако набранное ранее количество очков обеспечило «Балтике» победу.

Домашний матч проходил с игровым преимуществом калининградской команды. Первый опасный момент «Балтика» создала на 8-й минуте. После навеса в штрафную площадь Брайан Хиль обработал мяч, но не смог переправить его в ворота. На 34-й минуте Андрей Мендаль организовал опасный прострел внутри вратарской площади, но набегавший игрок «Балтики» не смог замкнуть передачу капитана. В середине второго тайма Олег Исаенко мог открыть счет в матче. Мяч дошел до открытого игрока «Балтики», но удар пришелся в голкипера красноярской команды

Отметим, о том, что калининградская «Балтика» вернулась в Российскую Премьер-лигу стало известно еще 10 мая после матча с «Черноморцем» в Новороссийске. Набранное количество баллов сделало подопечных Андрея Талалаева минимум серебряными призёрами Первой лиги. Встреча с «Енисеем» сделала чемпионами.

Как это было — смотрите в фоторепортаже Юлии Власовой.