Рекордная посещаемость: как «Балтийский шторм» стартовал в Высшей лиге по регби (фото)

20 мая регби-клуб «Балтийский шторм» дома стартовал в новом розыгрыше Высшей лиги России. В первом туре калининградцы в статусе действующего чемпиона встретились с московским ЦСКА, которые в прошлом году заняли третье место в турнире. Встреча на «Ростех Арене» стала центральной во всём первом игровом дне чемпионата. Официальный канал Высшей лиги в телеграме назвал её «матчем месяца».

Команды шли вровень друг с другом. На перерыв «Балтийский Шторм» уходил победителем. Во второй половине встречи калининградцы увеличили свой отрыв до шести очков. При этом удача оказалась на стороне гостей: армейцы победили со счётом 18:19.

Центральный матч тура в Калининграде обновил рекорд лиги по посещаемости матчей. Игру «Балтийского Шторма» и ЦСКА посмотрели 8 493 зрителя. Прошлый рекорд зафиксировали на отметке в 7 781 болельщика. Одним из зрителей оказалась корреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. На её фотографиях можно посмотреть, как прошла стартовая игра в новом сезоне Высшей лиги России по регби.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград