«Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото)

«Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото) «Локосемья»: в Калининград из Ярославля привезли хоккейный Кубок Гагарина (фото)
Все новости по теме: Спорт

В Калининград привезли хоккейный Кубок Гагарина. В 2025 году его обладателем впервые в истории стал ярославский «Локомотив». «Железнодорожники» в пяти матчах финальной серии обыграли челябинский «Трактор» и со второй попытки стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги.

Трофей во Дворце спорта «Янтарный» в четверг, 24 июля, представил защитник ярославцев Никита Черепанов. К нему на встречу пришли молодые хоккеисты местных школ, а также некоторые фанаты калининградского волейбольного «Локомотива». В спортивной индустрии это признак хорошего тона — болеть в разных видах спорта за команды одной клубной системы. То же самое есть и у ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и др.

Пресс-служба калининградцев своём телеграм-канале разместила обращение начальника КЖД Сергея Сапегина. Он пожелал хоккейным и волейбольным «железнодорожникам» сохранять высокий уровень выступлений и поблагодарил болельщиков за то, что каждый из них остаётся «частью нашей большой семьи — „Локосемьи“, семьи клубов „Локомотив“».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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