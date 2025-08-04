Премьер-лига вернулась в Калининград: как «Балтика» обыграла «Оренбург» в РПЛ (фото)

3 августа калининградская «Балтика» провела первый домашний матч нового сезона Российской Премьер-лиги. Футболисты Андрея Талалаева при почти 18 тыс. болельщиков обыграли «Оренбург», набрав семь очков в трёх стартовых турах чемпионата страны.

Балтийцы начали игру с позиции силы, как и подобает команде-хозяину. Первый по-настоящему опасный момент остался за гостями, но от гола оренбуржцев спас Максим Бориско. На 18-й минуте калининградцы заработали пенальти. К точке подошёл Илья Петров и пробил в перекладину. Казалось, что момент уже заигран, пока арбитр Евгений Кукуляк не объявил о необходимости перебить одиннадцатиметровый: игрок гостей раньше положенного забежал в штрафную площадь и помешал «Балтике» на добивании после отскока от каркаса ворот. Исполнитель пенальти сменился, как и результат: Брайан Хиль пробил впритирку со штангой, забив второй гол в Премьер-лиге. Сальвадорец мог бы оформить дубль после передачи Николая Титкова, если бы не положение вне игры на 26-й минуте. Возможность удвоить преимущество Хиль нашёл в самом конце первого тайма, однако не смог реализовать выход один на один с вратарём «Оренбурга».

Второй гол «Балтика» забила сразу после перерыва. Илья Петров отдал дальнюю передачу на открывшегося Максима Петрова, который, протащив мяч, мощным ударом отправил его под перекладину «Оренбурга». На 56-й минуте гости сократили отставание, но спустя восемь минут трио африканских новичков «Балтики» снова увеличило отрыв до двух мячей. Началось всё с передачи по флангу на Тентона Йенне. Догнав мяч, нигериец притормозил атаку. Тут же он заметил забежавшего Аймана Мурида и отдал ему в штрафную «Оренбурга». Марокканец прострелил на Чинонсо Оффора, а тот сделал счёт 3:1. На 68-й минуте гости забили со штрафного, но на большее их не хватило. Финальным свистком Кукуляк зафиксировал вторую подряд — и первую домашнюю с апреля — победу «Балтики»: 3:2.

По итогам трёх туров калининградцы набрали семь очков из девяти возможных. Этот результат является рекордным стартом в Российской Премьер-лиге для новичка, поднявшегося из дивизиона ниже. «„Балтика“ Андрея Талалаева набрала 7 очков в стартовых 3 турах сезона — это повторение рекордного старта для команды, поднявшейся из ФНЛ. 7 очков набирали: „Зенит“-1996, „Сатурн“-1999, „Сокол“-2001, „Нижний Новгород“-2021/22, „Балтика“-2025/26», — сообщила Opta.

Следующий матч «Балтика» проведёт на выезде. 9 августа подопечные Андрея Талалаева в Самаре сыграют с «Крыльями Советов». Встреча запланирована в 12:30 (0+).

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград