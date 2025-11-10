Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото)

Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото) Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото)
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» в минувшее воскресенье «пободалась» с краснодарскими «быками» и завершила первый круг Российской Премьер-лиги в пятёрке лидеров чемпионата. Матч на «Ростех Арене» завершился со счётом 1:1, хотя действующие чемпионы России вышли вперёд уже на 3-й минуте игры.

Как собщал корреспондент «Нового Калининграда», Эдуард Сперцян, замыкая навесную передачу с края штрафной площади от своего напарника, попал в затылок Владиславу Саусю. В итоге, мяч рикошетом от головы последнего попал в сетку ворот Максима Бориско. Однако балтийцы отыгрались в следующей атаке — в ворота гостей забил Брайан Хиль с подачи Ивана Беликова.

Далее «Балтика» не просто держала счёт до конца матча нетронутым, но и активно прессинговала. Калининградцы несколько раз угрожали воротам «Краснодара», однако мяч попадал то в перекладину, то в кипера гостей Станислава Акгацева.

И пусть неофициальная битва чемпионов в рамках последнего матча первой половины РПЛ завершилась боевой ничьей, для калининградского футбольного клуба она стала практически победой. По итогам матча отрыв между командами составляет пять баллов: 33 у «Краснодара» и 28 — у «Балтики». В следующем туре калининградцы сыграют на выезде: 22 ноября балтийцы в Оренбурге встретятся с одноимённой командой. Матч запланирован на 13:00 (0+).



Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter