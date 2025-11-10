Ничья почти равна победе: как «Балтика» пободалась с «Краснодаром» (фото)

«Балтика» в минувшее воскресенье «пободалась» с краснодарскими «быками» и завершила первый круг Российской Премьер-лиги в пятёрке лидеров чемпионата. Матч на «Ростех Арене» завершился со счётом 1:1, хотя действующие чемпионы России вышли вперёд уже на 3-й минуте игры.

Как собщал корреспондент «Нового Калининграда», Эдуард Сперцян, замыкая навесную передачу с края штрафной площади от своего напарника, попал в затылок Владиславу Саусю. В итоге, мяч рикошетом от головы последнего попал в сетку ворот Максима Бориско. Однако балтийцы отыгрались в следующей атаке — в ворота гостей забил Брайан Хиль с подачи Ивана Беликова.

Далее «Балтика» не просто держала счёт до конца матча нетронутым, но и активно прессинговала. Калининградцы несколько раз угрожали воротам «Краснодара», однако мяч попадал то в перекладину, то в кипера гостей Станислава Акгацева.

И пусть неофициальная битва чемпионов в рамках последнего матча первой половины РПЛ завершилась боевой ничьей, для калининградского футбольного клуба она стала практически победой. По итогам матча отрыв между командами составляет пять баллов: 33 у «Краснодара» и 28 — у «Балтики». В следующем туре калининградцы сыграют на выезде: 22 ноября балтийцы в Оренбурге встретятся с одноимённой командой. Матч запланирован на 13:00 (0+).