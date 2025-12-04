Ирландские танцы — не про пляски на бочках: интервью с Екатериной Сазоновой

Ирландские танцы в Калининграде существуют уже больше 15 лет, но для многих горожан по-прежнему остаются «чем-то из пабной культуры — с кружкой пива и плясками „на бочке“». Между тем в России это направление развивается почти четверть века, имеет строгие правила, подробно описанные комиссией по ирландским танцам, а мировые чемпионаты собирают тысячи участников. Чем этот танец отличается от привычных спортивных дисциплин и насколько сложно выйти на мировой уровень, в интервью «Новому Калининграду» рассказала руководитель школы ирландских танцев в Калининграде «Iridan Academy Kaliningrad» Екатерина Сазонова.

От редакции: публикация подготовлена в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие публикации из этой серии читайте по ссылке.

— Екатерина, как давно вы занимаетесь ирландскими танцами, как пришли к ним?

— Занимаюсь с 2008 года, но увидела их гораздо раньше. Мне их ещё в школе показал друг на CD-диске. Шоу называлось Lord of the Dance. Больше всего тогда понравилось, как девушки грациозно порхали по сцене. Их быстрые и отточенные движения ногами смотрелись вдвойне красиво в черных колготках и коротких платьях. В общем, гораздо больше была впечатлена мягкой техникой (без звука), нежели жесткой. Я ещё подумала тогда, что мне так, к сожалению, никогда уже не научиться. А спустя лет пять-шесть, в 2008 году, в школе Iridan-Калининград был осенний набор.

Я очень долго сомневалась, но все же решилась пойти. Пришла на занятие, попробовала, и мне понравилось танцевать ирландские танцы так же, как и смотреть на них. И я осталась. Первое время больше всего нравилась, конечно, мягкая техника, однако в любой школе ирландских танцев обязательно занимаются и мягкой, и жесткой техниками, то есть и ирландским степом в том числе. Поначалу отстукивать по полу в специальных ботинках (hard shoes) получалось плохо, даже мучительно, ноги совсем не слушались, были ватными.

Спустя некоторое время, приложив немало усилий, я все же смогла станцевать свой первый ритмический рисунок под музыку, и тогда мне степ понравился уже намного больше. Ведь по сути это как музыкальный инструмент, с помощью которого можно создавать захватывающие ритмические комбинации, исполняемые в такт музыке, поэтому мне, как музыканту, это оказалось вдвойне привлекательно. С тех пор я в этой школе, прошла путь от ученика до тренера и руководителя школы.

Ирландские танцы — это не просто танец, это настоящая душа ирландской культуры! К сожалению, у нас в регионе они не так популярны, как в других городах России, но это точно стоит того, чтобы попробовать.

— Почему решили начать тренерскую деятельность?

— На самом деле, мне кажется, к тренерству и наставничеству как-то все сразу шло, потому что, как только я понимала материал сама, то сразу стремилась объяснить его девочкам, с кем занималась в группе, если видела, что они не уловили движение или комбинацию. Наверное, так можно это объяснить. То есть я никогда не была зациклена на себе, старалась помочь. И понемногу мне стали доверять группы ирландских танцев. Сперва вела только разминки, потом мне выдалась возможность начать вести полноценные занятия, когда из школы ушли два тренера, у которых я начинала свой путь. Они ушли, создав свою студию, а наша школа осталась без тренеров.

Хотя на самом деле, оглядываясь назад, я чётко могу сказать, что, когда я шла учиться ирландским танцам, у меня и близко не было в планах кого-то тренировать. Это получилось как-то само собой. У меня была мечта когда-нибудь танцевать вместе с артистами из шоу Lord of the Dance или Riverdance.

После того как из нашей школы ушли тренеры, у которых я училась, я стала заниматься самостоятельно по различным видеоурокам. Тогда вся информация была на тех же CD-дисках, в интернете в свободном доступе практически ничего не было.

Посещала мастер-классы в Калининграде с приглашёнными тренерами из Москвы, а к некоторым ездила сама. Несколько раз уезжала жить в Москву, чтобы тренироваться и учиться в головной школе Iridan Academy Moscow. Ещё регулярно два раза в год ездила на мастер-классы к иностранному танцору и хореографу Colin Dunne, который является создателем шоу Dance on Dangerous Ground, 9-кратным чемпионом мира по сольным ирландским танцам и экс-солистом Riverdance.

Сейчас я временно не выступаю на соревнованиях, но радуюсь успехам своих учеников.

— Какие есть основные направления в ирландских танцах?

— Обычно в школах учат в первую очередь сольному спортивному направлению, потому что это основа для соревнований и содержит в себе всю базовую технику. Тут важно не только «сильнее и выше», но и попасть в ритм музыки на все 100%, никаких отклонений! А также танцевать обязательно в пятой позиции. В отличие от балета, в ирландских танцах в пятой позиции не требуется приближать стопы максимально близко друг к другу, достаточно «галочки», но при этом «перекрест» нужно делать гораздо больше.

Сольное направление, в свою очередь, как я уже говорила, делится на танцы в мягкой технике, исполняемые в специальной ирландской обуви из натуральной кожи «soft shoes» или «pump» и танцы в жёсткой технике — в обуви с набойками для извлечения звука «hard shoes» или «jig shoes». Жёсткую технику исполнения ещё называют «ирландским степом», однако, к примеру, набойки на носках у нас сделаны из полимерного материала, в отличие от обуви для Tap Dance, где они металлические.

Помимо сольных, есть и групповые ирландские танцы — Кейли (Ceili), так же исполняемые на соревнованиях. Высокие оценки получают коллективы с максимально синхронным выверенным до каждой мелочи исполнением. Все «фигуры» (схемы перестроений) танцев Кейли прописаны текстом в Книге Кейли. После того как танцоры освоят спортивный стиль, они могут перейти к сценическим выступлениям, где музыка становится более разнообразной и свободной.

На самом деле разновидностей ирландских танцев так много, что этой информации, пожалуй, хватит на ещё одну статью. В России сейчас особо распространены стиль фестивал (мягкая) и шан-нос (жёсткая).

— Сколько времени требуется, чтобы освоить ирландские танцы на серьёзном уровне?

— Тут без труда не обойтись! Обычно требуется 5–7 лет интенсивных тренировок — минимум три раза в неделю. Не забывать про занятия хореографией и физподготовкой! В конечном итоге, как показывает практика, самое главное — это желание и стремление к результатам. Немаловажную роль на пути к чемпионству играет поддержка родных и друзей.

Если говорить более конкретно: у нас есть четыре уровня сложности — Beginner, Primary, Intermediate и Open. Open («о́упен») — это танцор, который может на соревнованиях завоевать статус чемпиона региона, чемпиона страны или чемпиона мира. Для того чтобы стать «о́упеном», нужно учиться не меньше пяти лет, регулярно посещая занятия в группе, плюс дополнительные занятия индивидуально с тренером и, конечно, самостоятельные тренировки.

Начальный уровень, Beginner, при регулярных занятиях, в принципе, можно освоить за полгода. И с уровнем Beginner в нашей школе, например, уже можно выступать в составе нашего коллектива на некоторых городских мероприятиях.

— На какие соревнования ездят ваши ученики?

— Раньше мы много путешествовали — в Германию, Польшу, Чехию и Латвию. Но сейчас мы больше выступаем в России. Если раньше поездка в Европу стоила около 7 тысяч на человека, то теперь поездка в Москву или Санкт-Петербург может обойтись минимум в 15 тысяч. Это, конечно, создает определённые трудности. По-хорошему, нужно выезжать на соревнования 3-4 раза в год, но при нынешних ценах на билеты из/в Калининград это доступно, к сожалению, очень небольшому количеству учеников.

— Как проходят соревнования?

— Обычно каждый ученик готовит 5-8 сольных танцев по 40 секунд каждый — их исполняют и в жесткой и мягкой обуви. На уровне Beginner это четыре мягких танца: Beginner Reel, Beginner Light Jig, Beginner Single Jig , Beginner Slip Jig и два жестких: Beginner Treble/Heavy Jig и Hornpipe. Слово «Treble» Трэбл (не путать с трабл) означает — два удара набойкой по полу одной ногой и в целом указывает на то, что этот танец исполняется в жёсткой обуви.

Одновременно на сцене танцуют только два солиста, остальные стоят позади, выстроившись в линейку.

Главный критерий оценки — попадание в ритм, затем смотрят на положение рук и корпуса во время танца (кстати, руки должны быть все время плотно прижаты к телу) и наличие пятой позиции ног. Также оценивается и сложность танца, что является бонусом, если танцор исполняет сложный «текст» ещё и технически идеально.

Мало кто знает, но музыкальное сопровождение на соревнованиях обязательно живое: чаще всего это либо скрипка, либо аккордеон/баян, либо цифровое фортепиано.

Сейчас судейство только российское, но раньше судьи приезжали исключительно иностранные. Мы мечтаем провести свои соревнования здесь, в Калининграде, но это пока довольно рискованно.

— С чем связан риск?

— С тем, что могут возникнуть проблемы с финансированием. Как судьям, так и участникам из других регионов будет очень дорого приезжать к нам.

— Много ли желающих учиться и сколько из них остаются в танцах?

— Желающих учиться много, но те, кто приходят, не всегда понимают, куда они пришли. Ведь ирландские танцы выглядят очень легко — и люди хотят, чтобы у них получилось так же, как на видео, и желательно за пару занятий. Но если мы говорим про уровень шоу или чемпионатов, это требует большой физической и временной нагрузки. Я всегда говорю: мы считаем не годами, а часами — сколько часов в год было потрачено, такой будет и результат. Кто-то занимается два часа в неделю, кто-то четыре — через год результат будет разный. Многие уходят скорее не из-за травм, а из-за некорректного подхода к процессу изучения: «хочу всё вчера».

На самом деле первые полтора месяца идут на координацию и баланс. В некоторых случаях хотя бы просто научиться спокойно стоять на одной ноге оказывается той ещё задачей, чувствовать без зеркала, натянут носок или нет, или ставить ноги в пятую позицию, не выкручивая при этом и руки. Отличить тот же прыжок от шага с виду кажется легко, но на практике не всегда сразу удается понять все мелочи техники.

Если человек аккуратно занимается, не перегружает себя, но и не пропускает обязательный минимум тренировок в месяц, остаётся и достигает результатов. У нас есть ученики, которые прошли путь от начального уровня до выступлений в столичных шоу и переезда в другие города. Сейчас, к примеру, мы готовим некоторых наших учениц к участию в премьере ирландского танцевального шоу «Сны моря», участниками которого являются только ученики школы Iridan Academy: Москва, Калининград, Нижний Новгород и Самара.

— Где вас и ваших учеников можно увидеть в Калининграде?

— Мы выступаем в «Британнике» на Карла Маркса каждый год на День Святого Патрика, на« Каупе», часто в Доме офицеров, ДК машиностроителей и ДК в поселке Храброво. Раньше ездили на «Ушкуй», выступали в День города у памятника космонавту Леонову, на Дне хлеба и молока в Центральном парке, в «Янтарь-холле» с оркестром волынщиков Москвы. Старшие танцоры были приглашёнными артистами на местных хореографических конкурсах, младшие — участниками. Также выступали в замках: Шаакен (Некрасово), Инстербург (Черняховск), Лабиау (Полесск) и Вальдау (Низовье)

— Есть ли возрастные ограничения?

— Танцевать может каждый — от маленьких до взрослых. Мы не делаем возрастных ограничений. В России сейчас примерно 50/50 — дети и взрослые. Девочек, как и везде, конечно, больше, чем мальчиков. Хотя мальчикам ирландские танцы часто даются, наоборот, легче. В нашей школе самой маленькой ученице сейчас 10 лет, самой взрослой — уже за 50. Самому молодому парню 16 лет, самому взрослому — 35.

— Что посоветуете тем, кто думает начать?

— Главное — не сравнивать себя с другими и научиться на пути к желаемой цели получать удовольствие ещё и от процесса, а не только от результата (медали за первые места на соревнованиях, к примеру). Обязательно хвалить себя за маленькие победы на занятиях, когда внезапно что-то наконец-то получилось.

Советов у меня тоже очень много на самом деле. Любой спортсмен, танцор, музыкант и так далее, человек, кто прошел в своем деле довольно длинный путь от начинающего к профессионалу, в первую очередь тот, кто победил свою голову. Успокоить свои мысли и направить их во благо иногда бывает самой сложной задачей.

В целом у каждого разный «стартовый набор»: есть способные дети, у которых все быстро получается, но без усердия они в долгосрочной перспективе не добиваются каких-либо высот, так как многие не хотят напрягаться, чтобы изучить что-нибудь более сложное, а есть взрослые, которые, на первый взгляд, будто бы сильно уступают другим ученикам в базовых навыках, но в силу сильного характера никогда не сдаются — и в итоге обязательно достигают успеха.

Текст: Алёна Любченко, Карина Захарийчук, фото предоставлены Екатериной Сазоновой