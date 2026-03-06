Реализовать себя возможно: интервью со спортивным журналистом Дмитрием Ивановым

Дмитрий Иванов — президент Федерации зимнего плавания Калининградской области, член правления калининградского клуба закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи», советник директора регби клуба «Балтийский Шторм» (Калининградская область), делегат Федерации спортивных журналистов России, член наблюдательных советов стадионов «Балтика» и «Ростех Арена». С декабря 2025 года — генеральный продюсер НТРК «Каскад». В интервью студенту второго курса факультета журналистики БФУ имени Канта Яну Мержвинскому Дмитрий рассказал, как решил стать спортивным журналистом, а также про уровень спорта в Калининградской области и его популяризацию.



От редакции: интервью опубликовано в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие интервью из этой серии читайте по ссылке.

— Дмитрий Александрович, как вы стали спортивным журналистом?

— Наверное, это что-то такое, о чём не особо мечтаешь, а к чему ты приходишь, потому что я никогда в жизни не мог подумать, что буду журналистом, и не помышлял об этом. Но какая-то тяга к написанию, изображению своих мыслей появилась еще в школе, в 2005 году, больше 20 лет назад, когда у меня дома появились компьютер и интернет и я начал общаться с людьми через различные форумы. На форуме болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив», за который я на тот момент три года уже болел, смотрел и так далее. Я начал обсуждать всевозможные матчи, публиковать свои обзоры. В начале 2006 года начал публиковать обзоры на Кубок Африканских Наций, где выступали футболисты «Локомотива». И, скажем, нас, таких людей, которые так или иначе обозревали «Локомотив», на сайте в тот момент было несколько человек, и один из них решил: «Давайте-ка мы попробуем сделать сами свой журнал. Он не будет печататься, но будет верстаться в PDF, и мы будем его оформлять. Просто попробуем. Какая вам разница, написать это в топик или в статье?» Этот сайт существует до сих пор. Там даже есть мой профайл старый, где я пишу, кто я такой, откуда я и так далее.

С тех пор много что изменилось, но это был тот момент, когда отец мне еще говорил, глядя на то, что я там вечерами сижу: «Что ты занимаешься вообще какой-то фигнёй? Давай-ка ты в газету, может быть, пойдёшь, что-то серьёзное, осязаемое сделаешь, а не там вот в пустоту писать будешь?». Я скептически к этому относился. «Где я, где журналисты? Пап, ты что? Я вообще об этом не думаю», — говорил я. До сих пор не знаю, кем хочу стать. Мне 37 лет.

На тот момент я подумал, что мне нравится история и я поступлю на исторический факультет. Я это сделал, но в процессе принял решение поступать на политологию. В итоге по образованию я политолог. Соответственно, мыслей на тот момент о том, что журналистика будет моей профессией, не было ни в коей мере.

И уже спустя несколько лет я сходил на предсезонную встречу болельщиков футбольного клуба «Балтика». Там свои вопросы тренеру и команде задавал легендарный калининградский журналист, в том числе спортивный, Геннадий Полищук, которого я на тот момент не знал. Мне понравилось, как он общался, задавал вопросы «старой школы». И после того, как всё закончилось, мы вышли, я к нему подошел, спросил: «А кто вы? Что вы? А я такой-то...» На тот момент у него было несколько проектов. Он говорит: «Давай тоже приходи, у меня есть проект. В общем, может быть, что-то тебе будет интересно». Обменялись контактами и добавили друг друга в друзья во «Вконтакте». И всё. Прошло какое-то время, может быть, даже полгода. Я увидел его в онлайне в один из вечеров, меня что-то «прострелило». Я ему отправил ссылки на мои публикации: «Что-то прям еще хочу, даже бесплатно готов. Просто, может, где-то оценят мое творчество». Он такой: «Сейчас, подожди, я тебя познакомлю с калининградским спортивным журналистом Сергеем Вячеславовичем Кандаловым». С июня 1998 года Сергей Кандалов издавал газету «Калининградский спорт». В 2010 году этой газете было уже 12 лет. Потихонечку я начал там публиковаться, стал делать это регулярно. Потом захотел сам пойти на телеканал «Каскад». Думал, что приду, буду снимать спорт. Пришел в 2011 году, начал снимать и делать всё подряд, что тоже было определенной школой. Но в конечном счете я все равно после этого сконцентрировался через некоторое время уже на спорте.

Как раз я закончил университет в 2011 году. И вот это переломный момент, когда я не знал, кем я хочу быть. Я и на стройке работал, и почтальоном подрабатывал, и продавцом один день отработал, и так далее, и тому подобное. Потом я начал склоняться к тому, что буду журналистом.

— Вы работали в разных калининградских СМИ. Есть ли среди них такое, которое было наиболее особенным?

— Начал я в газете «Калининградский спорт», которая сейчас на паузе, потому что главный редактор Сергей Кандалов мобилизован и выполняет задачи специальной военной операции. Потом я пришел на «Каскад», где отработал 8 лет. И когда я уходил оттуда, меня аж трясло, аж перехватывало дух. Как это я ухожу? Как это я отключаю свой ноутбук и забираю свои документы? Это было странное ощущение, потому что я в первый раз откуда-то увольнялся. Дальше я продолжал работу в пресс-службе министерства спорта Калининградской области, и потом, параллельно продолжая эту работу, устроился на ГТРК «Калининград», где начал вести программы.

Не могу сказать, что мне что-то ближе. Я обожаю все свои коллективы, и в каждом у меня остались очень теплые отношения.

— Как эксперт скажите, насколько, на ваш взгляд, высок уровень спорта в Калининградской области?

— Немножко по цифрам. В Калининградской области официально в данный момент культивируется свыше 100 видов спорта, если мы берем те спортивные федерации, которые официально аккредитованы региональным министерством спорта. Они действуют официально, проводят соревнования, командируют своих спортсменов на окружные и другие старты. Всего в нашем регионе проводится больше полутысячи всевозможных стартов ежегодно, только официально, только под эгидой министерства спорта Калининградской области. Есть еще клубные старты и всевозможные фестивали.

У нас больше 80 заслуженных мастеров спорта и тренеров Советского Союза и России, 20 участников и призёров Олимпийских игр, в том числе последних при участии сборной России. Например, Наталья Ищенко — пятикратная олимпийская чемпионка. Она же нынешний министр спорта, вице-губернатор. У нас такие примеры практически в каждом городе Калининградской области есть. Выдающиеся спортсмены, которые просто идут к своим мечтам. Если они смогли, значит, и новые поколения это смогут сделать.

У нас более 2000 объектов калининградского спорта. Среди них есть суперсовременные, в том числе крупнейший ФОК Восточной Европы «АВТОТОР-Арена». Также у нас более 50 бассейнов. Открываются новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Сейчас достраивается в Мамоново, открывается в Славске, а в Пионерском открывается городской стадион. И это только в 2025 году.

Также у нас есть действующие маршалы, то есть судьи автоспорта, «Формулы-1». Их приглашают работать, в том числе и поныне. То есть люди работают на самом элитном уровне автомобильного спорта. Конечно же через Сочи, конечно же, благодаря своей работе на европейских всевозможных стартах. Но если они смогли, значит, и ты, читатель, можешь. Сделай это, если ты хочешь. Просто работай честно, работай истово, и ты станешь мировой звездой и на легендах о себе воспитаешь новых людей.

— Какие виды спорта в Калининградской области являются ведущими и какие могут войти в их число в ближайшем будущем?

— Не хотел бы выделять, потому что есть у нас базовые виды спорта, которые имеют определенный уровень поддержки, основанный на том, что эти виды спорта долгое время развиваются, имеют успехи. Этих базовых видов спорта точно больше 12. Например, регби, легкая и тяжелая атлетика, академическая гребля, футбол и другие. Говорить условно, что у нас борьба и баскетбол в топе, а спортивное метание ножа — нет, я морально не имею права.

Например, в зимнем плавании на официальных чемпионатах Калининградской области у нас был рекорд. Вышло 35 человек, что на 50 процентов больше обычного. Но если мы возьмем чемпионат Калининградской области по плаванию обычному — там будет 300 человек. А если мы возьмем чемпионат России по плаванию, на который тоже едут люди, там будет тысяча.

То есть что вложить в это понятие? У кого-то есть деньги, у кого-то свои спортивные сооружения, у кого-то своё сообщество. Или есть цифра, которая показывает, что плаванием так или иначе в регионе занимается около 15 тысяч человек. А греко-римской борьбой — 2300 человек.

Я люблю калининградский спорт во всём его многообразии. В том, что у нас не только, образно говоря, три ведущих вида, остальные за ними тянутся. Нет, есть практики в каждом виде. У одних сумасшедшие соревнования, у других крутой партнер, он все закупает. У нас огромное количество того, что можно обозревать, смотреть, и в чём можно себя реализовать.

— Как вы считаете, что необходимо делать для популяризации спорта среди населения?

— Интересное было исследование на одной из конференций, в которой я принимал участие, где было сказано, что если мы говорим о детях, то физкультура, культура, патриотика и еще несколько направлений борются за один свободный час молодого человека, который у него есть после школы перед домашними уроками и прочее. То есть в этот час он еще должен выбрать: ему пойти с «Движением Первых», поплавать, сходить на концерт, поиграть в шахматы (хотя это тоже спорт), пособирать авиамодели и так далее. Поэтому сейчас, с одной стороны, у нас есть большое количество новых спортивных площадок. Но, с другой стороны, этого всего столько, что сделать выбор только в пользу спорта сложно. Можно пойти на трибуну стадиона или остаться дома, чтобы посмотреть то же самое с комфортом. Это такая история, которая, мне кажется, начинает подменять определённые понятия. Почему в прежние годы, в 1970-е, говорили, что «был рекорд на стадионе „Балтика“, пришло 30 тысяч человек». Да потому что, во-первых, в тот вечер этот матч был главным событием в городе, во-вторых, делать было нечего. А сейчас почему 30 тысяч человек не приходят на каждый матч «Балтики»? Не потому, что кто-то не любит или любит, а потому, что у тебя есть выбор посмотреть на нашу любимую команду в баре или дома с классной трансляцией с 15 камер и так далее. И ты на стадионе получаешь одну картинку, а дома другую.

То же самое, если мы говорим про спорт в смысле «просто пойти и позаниматься». Хочется, чтобы каким-то образом это, как на наших производствах, монетизировалось и мотивировалось. Мне кажется, что нужно поэтапно вводить больше бонусов за то, что ты занимаешься спортом систематически и делаешь это в том месте, где это можно зафиксировать, хотя такие бонусы тоже уже есть сейчас. Налоговый вычет есть, есть возможная система лояльности и так далее. Вот эту историю нужно развивать. Конечно же, хотелось бы, чтобы в каждом СМИ был спорт в Калининградской области. Вот радио есть, по нему передают спорт. А в какой форме — это уже другая история. Не обязательно, чтобы выходили одинаковые программы или статьи, а чтобы спорт тебя окружал и становился нормой твоей жизни.

Беседовал Ян Мержвинский, фото автора и из личного архива Дмитрия Иванова