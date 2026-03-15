«Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото)

«Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото) «Запредельный градус матча»: как прошла игра между «Балтикой» и ЦСКА (фото)
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» накануне в Калининграде одержала победу над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура РПЛ, который состоялся на Ростех-Арене в Калининграде.

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини. Футбольный клуб «Балтика» оставил ситуацию без комментариев. По ней после матча высказался генеральный директор Равиль Измайлов в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Сверхэмоциональный матч получился, но важно то, что сегодня мы одержали победу. Первую победу в этом году. Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня. Хочу сказать спасибо всем: команде, болельщикам — поддержка сегодня была потрясающей. Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом. Сложный матч против очень качественного соперника. Непростое начало, где-то нам повезло, но потом игру выровняли, были моменты. Брайан Хиль в очередной раз показал всей стране и не только свой уровень, радует то, что лучший бомбардир лиги сейчас это футболист «Балтики».

«Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ.

На матче побывала фокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter