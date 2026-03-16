«На абордаж за бронзой»: чего ждать после победы «Балтики» над ЦСКА

В субботу, 14 марта, «Балтика» одержала победу над московским ЦСКА со счётом 1:0. Матч закончился массовой потасовкой, в результате которой главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев получил красную карточку. Справедлив ли финальный счёт, за какие места «Балтика» может побороться в весенней части сезона, сказывается ли эмоциональность Талалаева на команде и какое наказание для тренера можно ожидать от дисциплинарного комитета РФС, «Новый Калининград» выяснял у спортивных экспертов.

Виталий Макаров, калининградский спортивный журналист:

— Счёт абсолютно по делу. Я говорил в своих программах и различных пабликах, что «Балтика» подходила к этому матчу фаворитом, несмотря на то, что почти все писали, что ЦСКА — очень сильный соперник. Но я отмечал, что, во-первых, «Балтика», естественно, горела желанием взять реванш за обидное, по их мнению, поражение в Москве в первом круге, со счетом 0:1, и поэтому они были сверхмотивированы на то, чтобы отыграться. Во-вторых, конечно же, не надо было забывать про обидные потери очков в Ростове и в матче с «Зенитом». Всё это тоже накладывало отпечаток. С другой стороны, ЦСКА подходил к матчу тоже далеко не в лучшем своем состоянии, и там налицо были проблемы, связанные с весенней частью жизнедеятельности армейского клуба, поэтому я думаю, что всё абсолютно по делу. Если говорить в целом по игре, то, конечно, она была такая качельная, и всё могло повернуться в разные стороны, но я почему-то не сомневался, что наши ребята как минимум не проиграют.

По поводу эмоциональности Талалаева сложно говорить, не будучи в команде. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что эмоциональный тренер — это все таки гораздо позитивнее для команды, чем немножко индифферентный и замкнутый в себе интроверт, который через себя всё пропускает, не выпускает эмоции наружу и пытается как-то всё в себе сдерживать. Андрей Викторович — другой. Он и на тренерской бирже весь кипит, и в раздевалке, поэтому, наверное, это для команды хорошо. К сожалению, иногда эти эмоции перехлестывают, как это случилось в матче со «Спартаком». И вот теперь в матче с ЦСКА. Конечно, жаль, но увы. Издержки профессии, и характера.

Уже где-то проскочил инсайд, что дадут три месяца. Я боюсь, что наказание будет строгим, потому что есть такое понятие, как рецидив. Только-только у Андрея Викторовича было наказание за красную в матче со «Спартаком». И вот новая красная карточка. Поэтому я думаю, что впаяют, как говорят юристы, по полной.

Что касается итогового места, то я очень надеюсь, что ребята смогут побороться за призы. На самом деле это вполне реально. Победа над ЦСКА сейчас должна придать сил. Нам надо обыгрывать Сочи и дальше уже цепляться за очки в оставшихся матчах. Я думаю, что ещё поколбасит «Локомотив» и «Краснодар» с «Зенитом» тоже. Насчёт чемпионства я замахиваться высоко не буду, но в троечку при определенном позитивном раскладе попасть можем. Из шестерки мы уж точно не вывалимся.

Дмитрий Иванов, калининградский спортивный журналист, генеральный продюсер телеканала «Каскад»:

— Перед встречей мой учитель в профессии и один из легендарных специалистов калининградского футбола Виталий Макаров в борьбе «двух раненых» отдавал предпочтение «Балтике» не только из-за патриотических чувств. А исходя из того, какой уровень готовности демонстрируют бело-синие и как они в предыдущих встречах оставались в шаге от положительного результата. И наконец-то им воздалось — счёт на табло, три очка в кармане, четвёртое место в активе.

Андрей Викторович Талалаев не столько эмоциональный человек, сколько человек футбола. Все его мысли, его красноречие, его решения и поступки сфокусированы на деле всей жизни. Поэтому всё, что произошло, — это тоже часть того, чем он живёт.

Пересмотрите внимательно эпизод и перечитайте формулировки. Я соглашусь с послематчевой ремаркой Нагайцева, что это не «Балтика» начала толкаться и прибежала в чужую техническую зону. Моё мнение — Талалаев в закрутившейся стихии себя ещё прилично так сдержал.

Полагаю, что до конца сезона Андрея Викторовича мы увидим не на привычном тренерском мостике, а вновь где-то в ложе или на технической позиции, где он даже без дисквалификаций на отлично держит штурвал своей дерзкой чемпионской шхуны «Балтика». Прогнозы — зло. Но, как по мне, «Балтика» под всеми парусами идёт на абордаж за бронзой.

Павел Будников, калининградский спортивный журналист:

— Результат матча отражает ситуацию на поле. «Балтика» атаковала, может быть, не так остро, но, как показали матчи с Зенитом, для победы в футболе главное забить и не пропустить. К тому же команда предельно аккуратно сыграла в обороне и в концовке встречи, не дав сопернику ни малейшего шанса.

Конечно, его эмоции заводят футболистов, дают дополнительную энергию. Команда это чувствует, и от этого результаты. Но есть опасения, что очередное наказание будет очень строгим. Мне кажется, 5 матчей дадут.

«Балтика» на протяжении всего сезона демонстрирует сбалансированную игру, нацеленную на результат. Летом 2025 года даже самые смелые оптимисты не могли предположить, что балтийцы в марте будут на четвертом месте. Очень надеюсь, что они останутся там, где сейчас, и при определенных стечениях обстоятельств могут взять медали.

Беседовал: Ян Мержвинский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»