Игорь Ливанов и Илья Глинников представят спектакль «Идеальный свидетель»

4 марта в 19:00 мы приглашаем вас в Дом искусств на спектакль «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случиться, иногда весьма неожиданно.

Завязка спектакля необычайно интригующая: жених и невеста, преуспевающие деловые люди, волей обстоятельств побуждены предложить случайному встречному — уже немолодому мужчине странного поведения — быть свидетелем на их свадьбе. Чтобы поразвлечься, молодая пара вовлекает незнакомца в игру. Результат развлечения оказывается довольно неожиданным. Отношения между всеми тремя становятся напряженными. Эта встреча решительно меняет судьбу каждого из героев. Спектакль наполнен множеством сюжетных поворотов, заставляющих зрителя находиться все время в состоянии волнительного ожидания до самого финала.

Пьеса написана Петербургским драматургом Валентином Красногоровым. Роли в спектакле исполнят: заслуженный артист Российской Федерации — Игорь Ливанов, самый обаятельный «Интерн Глеб Романенко» — Илья Глинников, и обворожительная Юлия Такшина.

Билеты можно приобрести:
— в кассе «Дома искусств», справки по телефону: +7 (4012) 64 37 47
— на сайте: Кассир.ру, Пирамида.

Parter.lv

16+ *ООО «Кассир.Ру», Калининградская область, 236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ИНН/КПП 3906981380/390601001, ОГРН 1163926054236, ООО «Пирамида-Калининград», 236029, Калининградская обл, Калининград г, Ключевая ул., дом 25Б, ИНН/КПП 3906117229/390601001, ОГРН 1033902832413, МАУК КТК «Дом Искусств», 236039, Калининградская обл, город Калининград, проспект Ленинский, 155, ИНН 3908016280, ОГРН 1023901863875

Справка

Дом искусств концертно-театральный комплекс

г. Калининград, пр-т Ленинский, 155
+7 (4012) 64 37 47
+7 (4012) 64 87 70
домискусств.рф
[x]
102
На правах рекламы
Источник: Концертно-театральный комплекс «Дом искусств»

Другие материалы в рубрике:

Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter