Игорь Ливанов и Илья Глинников представят спектакль «Идеальный свидетель»

4 марта в 19:00 мы приглашаем вас в Дом искусств на спектакль «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случиться, иногда весьма неожиданно.

Завязка спектакля необычайно интригующая: жених и невеста, преуспевающие деловые люди, волей обстоятельств побуждены предложить случайному встречному — уже немолодому мужчине странного поведения — быть свидетелем на их свадьбе. Чтобы поразвлечься, молодая пара вовлекает незнакомца в игру. Результат развлечения оказывается довольно неожиданным. Отношения между всеми тремя становятся напряженными. Эта встреча решительно меняет судьбу каждого из героев. Спектакль наполнен множеством сюжетных поворотов, заставляющих зрителя находиться все время в состоянии волнительного ожидания до самого финала.

Пьеса написана Петербургским драматургом Валентином Красногоровым. Роли в спектакле исполнят: заслуженный артист Российской Федерации — Игорь Ливанов, самый обаятельный «Интерн Глеб Романенко» — Илья Глинников, и обворожительная Юлия Такшина.

Билеты можно приобрести:

— в кассе «Дома искусств», справки по телефону: +7 (4012) 64 37 47

— на сайте: Кассир.ру, Пирамида.



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