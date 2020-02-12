В Altes Haus сыграют моноспектакль о музыканте-мигранте в Берлине

Фото — Новый Калининград
Фото — Новый Калининград

Моноспектакль «АнтиВагнер» сыграют в музее-квартире Altes Haus 16 марта в 19:00. Режиссёр постановки — актриса Музыкального театра Елена Князева. Автор пьесы — калининградский драматург Ольга Болычева. Главную роль исполняет артист Музтеатра Илья Рихтер.

Согласно сюжету, к уличному музыканту-иммигранту неожиданно проявляет интерес берлинская пресса. Однако, согласившись на интервью, он не может знать о последствиях. Жанр постановки её авторы определили как case study (метод ситуационного анализа). «В данном случае — это отражение конкретной проблемной ситуации, создание из неё некой головоломки, помогающей исследовать творческий процесс: создание музыки, которая способна изменить мир к лучшему», — отмечают создатели.

Билеты на спектакль можно приобрести в музейном кафе Gustav Grossmann. Цена — 300 рублей.


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