Филиал старейшего театрального вуза России намерены открыть в Калининграде в 2024 году

Филиал Российского государственного института сценических искусств планируется открыть в Калининграде. Учреждение станет частью строящегося на Острове культурного комплекса и будет называться Балтийской Высшей школой музыкального и театрального искусства, сообщили в региональном правительстве.

Открытие запланировано на 2024 год, однако в октябре 2020 должна начаться работа его структурного подразделения — Школы креативных технологий. «Для нас очень важно, чтобы ребята, которые придут как абитуриенты в 2024 году, уже понимали, что такое театр. Ведь это синтетическое искусство, где имеется и звук, и свет, и организация пространства, и актёры. У ребят будет возможность реализовать свой талант средствами современных, в том числе цифровых, технологий и понять, какие специальности сейчас есть в области театрального искусства. Конечно, очень важно базироваться на многовековых традициях вуза. Но при этом нам хотелось бы сочетать эту традиционность с современностью. На данный момент идет закупка оборудования, разрабатываются программы, и уже осенью для подростков откроются двери нашей Школы креативных технологий», — рассказала директор Департамента науки и образования Минкультуры России Наталия Золотарева на Балтийском культурном форуме.

Всего в школе будут работать шесть лабораторий для учеников в возрасте 12-18 лет. Они будут посвящены интерактивным цифровым технологиям, звукорежиссуре и электронной музыке, дизайну, анимации, театральным технологиям, а также фото- и видеопроизводству. Кураторы проекта полагают, что главным результатом двухгодичного обучения в ШКТ станет ранняя профориентация и более осознанный выбор профессии.

По словам директора Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусства Юлии Алейниковой, при подборе кадров упор будет делаться на местных специалистов. «Сейчас проводится комплекс мероприятий по подбору площадки и ключевых сотрудников ШКТ. Прежде всего, мы ориентируемся на то, чтобы найти кураторов студий ШКТ из местного сообщества», — пояснила Алейникова.

Возглавившая школу Юлия Алейникова в 1999 году окончила Калининградский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях». В 2008 году получила ученую степень кандидата экономических наук, затем ученое звание доцента.

Российский государственный институт сценических искусств (бывш. Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства) основан в 1779 году. Филиалы РГИСИ также откроются во Владивостоке и Кемерове.