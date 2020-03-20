Драмтеатр выложит в интернет «антивирусный» спектакль

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград

Калининградский областной драматический театр выложит видеоверсию спектакля «Мнимый больной» в интернет 21 марта. Постановку по комедии Жан-Батиста Мольера можно будет посмотреть на Youtube-канале театра.

«Драмтеатр выложил в интернет „антивирусный“ спектакль. <...> Премьера „Мнимого больного“ наделала много шума, мнения зрителей разделились. Благодаря ироничной подаче, французская сатира 17-го века звучит архисовременно. А в связи с сегодняшними паническими настроениями спектакль обретает особую актуальность», — отмечают сотрудники драмтеатра. Режиссировал спектакль московский постановщик Никита Гриншпун.

В бесплатном плейлисте калининградской драмы — записи 20 постановок разных лет и направлений.


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