Калининградский драмтеатр проведет онлайн-трансляцию спектакля

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский драмтеатр покажет комедию «Что подсмотрел дворецкий» онлайн 1 апреля в 19:00. Купить просмотр можно за 250 рублей.

«Автор комедии „Что подсмотрел дворецкий“ Джо Ортон не слишком известен у нас в стране, а вот в Англии считается одним из выдающихся драматургов ХХ века. В его пьесах герои пытаются обмануть судьбу, выдать желаемое за действительное, превратить хаос окружающего их бессмысленного мира в подобие порядка. Он писал: „Мир жесток и бессердечен, и писатель просто обязан серьезно относиться к своему творчеству. Но что может быть серьезнее смеха и что может быть более опасным оружием, чем комедия. Вот почему тираны ее так всегда недолюбливали“», — говорится в описании спектакля.

Режиссёр постановки — Вячеслав Виттих. Продолжительность спектакля — два часа с 20-минутным антрактом. «Сейчас у людей особенно велика потребность в целительных эмоциях, — отмечает художественный руководитель театра Михаил Андреев, — Конечно, онлайн-театр никогда не заменит офлайн, но мы осваиваем новые инструменты, чтобы не оставить наших зрителей в изоляции. И если первый опыт будет востребован, мы обязательно продолжим».

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