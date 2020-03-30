Калининградский театр кукол покажет в апреле 8 спектаклей онлайн

Калининградский областной театр кукол опубликовал расписание онлайн-трансляций в апреле. Коллектив планирует показать восемь постановок.
4 апреля в группе театра «ВКонтакте» можно будет увидеть спектакль «Сказка наоборот» (Б. Заходер, инсценировка Л. Фёдоровой), 5 апреля — постановку «Храбрый портняжка» (братья Гримм, инсценировка Л. Фёдоровой), 11 апреля покажут «Весёлые уроки вежливости» (М. Бартенев), 12 апреля пройдет трансляция постановки «Мальчик-горошек» (В. Павловскис), 18 апреля — «Как колобок ума-разума набирался» (С. Осиашвили), 19 апреля — «Огненная корона» (В. Сухов), 25 апреля — «Сказка о добром сердце» (Л. Лапейска, Г. Крчулова), 26 апреля — «Русалочка» (Г.Х. Андерсен).
Все трансляции будут начинаться в 12:00. В расписании возможны изменения и дополнения.
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