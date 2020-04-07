Калининградская филармония покажет сказку «Маленький принц» онлайн

Калининградская филармония покажет спектакль «Маленький принц» онлайн 7 апреля в 19:00. Прочитает произведение российский актёр Тимур Еремеев.
Камерный оркестр Калининградской филармонии исполнит музыку французских и норвежских композиторов, а художница Тина Пивненко будет сопровождать литературное чтение «живыми картинами из янтаря».
«Мы попробуем поэкспериментировать над видением книги, и всё будет создавать такую атмосферу сказочности, красоты. Возможно, у зрителя останутся какие-то вопросы, ответы придут чуть позже. Очень хочется создать некое такое волшебство!», — поделилась руководитель программы «Всей семьей в концертный зал» Виктория Бобкова.
Присоединиться к покажу можно в группе филармонии в Facebook или «Вконтакте».
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