Драмтеатр покажет в YouTube спектакль о любви советского солдата к немке

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский областной драматический театр покажет запись спектакля «Соловьиная ночь» 1 мая в 19:00. Посмотреть его можно будет в YouTube.

«Первый раз „Соловьиную ночь“ поставили в калининградской драме еще в 1969 году. Вторую постановку в 2005 году осуществил Народный артист России Николай Петеров к 60-летию Победы. Спектакль полюбился зрителям, его высоко оценили профессионалы. Он стал лауреатом премии „Признание“ в 2006 году и Всероссийской премии „Хрустальная роза Виктора Розова“ в 2007 году», — рассказали в Драмтеатре.

Действие происходит в первые победные дни мая 1945-го в небольшом немецком городке. По сюжету молодой советский солдат Пётр Бородин влюбляется в немецкую девушку Ингу. «Вслед за свершившейся победой над гитлеровской Германией должна состояться и другая победа: любви над ненавистью, милосердия над жестокостью, благородства над низостью. И линия фронта в этом противоборстве пролегает не на земных полях сражений, а в душах человеческих», — отмечают в Драмтеатре.


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