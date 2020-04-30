Драмтеатр запускает майскую онлайн-программу

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский областной драматический театр запускает майскую онлайн-программу. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

1 мая в 19:00 на YouTube-канале коллектива покажут спектакль «Соловьиная ночь» о любви советского солдата к немецкой девушке. Спектакль был поставлен в 2005 году к 60-летию Победы. Ещё одну версию постановки «Соловьиная ночь» драмтеатр намерен загрузить на YouTube 9 мая. Режиссёр Николай Петеров восстановил спектакль с обновлённым составом.

«С 1 по 10 мая в соцсетях театра артисты будут знакомить зрителей с повестью Марка Баринова „Вилла Эдит“. Романтическая история рассказывает о работе советской разведки на территории Восточной Пруссии во время войны и судьбе культурных ценностей. Одноименный спектакль по этой повести был показан [в Драмтеатре] в советское время более 200 раз. Как известно, это художественное произведение породило массу калининградских легенд, в том числе — о Янтарной комнате», — отметили в театре.

Новый спектакль по повести «Вилла Эдит» планировалось представить зрителям в мае этого года.


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