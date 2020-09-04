СМИ: Евгений Марчелли станет новым худруком Театра Моссовета

Спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски» (реж. Евгений Марчелли, «Тильзит-театр», 2014 год). Алексей Милованов / Новый Калининград
Спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски» (реж. Евгений Марчелли, «Тильзит-театр», 2014 год). Алексей Милованов / Новый Калининград
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Режиссер Евгений Марчелли станет новым художественным руководителем Театра имени Моссовета, сообщает в пятницу, 4 сентября, РИА Новости со ссылкой на собственный источник информации.

Евгений Марчелли работал в «Тильзит-театре» и Калининградском областном драматическом театре, ставил спектакли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, награждался премией «Золотая маска» в период своей работы в ярославском театре имени Федора Волкова.

С поста худрука театра имени Волкова Марчелли ушел в 2019 году из-за конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым.


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