СМИ: Евгений Марчелли станет новым худруком Театра Моссовета

Режиссер Евгений Марчелли станет новым художественным руководителем Театра имени Моссовета, сообщает в пятницу, 4 сентября, РИА Новости со ссылкой на собственный источник информации.
Евгений Марчелли работал в «Тильзит-театре» и Калининградском областном драматическом театре, ставил спектакли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, награждался премией «Золотая маска» в период своей работы в ярославском театре имени Федора Волкова.
С поста худрука театра имени Волкова Марчелли ушел в 2019 году из-за конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым.
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